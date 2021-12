Raoul Bova, com’è avvenuta la separazione dalla sua prima moglie: cos’ha voluto chiarire

Raoul Bova ha voluto chiarire com’è la separazione della sua prima moglie: le sue parole a Maurizio Costanzo in un’intervista.

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Raoul Bova. Attore di successo e colonna portante di tantissimi e diversi capolavori, l’attore romano è tra i nomi più ambito nell’ambito della recitazione.

Recentemente in onda su Canale 5 con la fiction ‘Buongiorno Mamma’, Raoul Bova vanta di una carriera davvero incredibile. Chi l’avrebbe detto, però, che, proprio lavorando, l’attore avrebbe incontrato la donna della sua vita? Felicemente innamorato di Rocio Munoz Morales, l’attore romano ha incontrato la mamma del sue figlie femmine diversi anni fa. Quando, insieme a tantissimi altri straordinari ospiti, è stato uno delle colonne portanti del film ‘Immaturi’. È proprio sul set, infatti, che i due si sono incontrati ed, in seguito, innamorati. C’è chi ha sostenuto che il buon Bova abbia tradito la sua prima moglie all’epoca, ricordate? Invece, non è stato affatto così. A chiarire ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a L’Intervista, programma di Maurizio Costanzo, alcuni anni fa. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Raoul Bova chiarisce sulla separazione da sua moglie: le sue parole

L’inizio della sua storia d’amore con Rocio Munoz Morales ha destato non poco scalpore. All’epoca, infatti, c’è chi ha sostenuto che Raoul Bova avesse tradito la sua prima moglie con l’attrice spagnola. Ebbene. Questa è stata un’ipotesi del tutto sbagliata! A svelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato a L’intervista diversi anni fa.

Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la separazione da Chiara Giordano – è proprio questo il nome della prima moglie di Raoul Bova – non sarebbe avvenuta a causa di un tradimento, bensì di essere giunto a questa conclusione dopo che il loro matrimonio era in crisi da diverso tempo. “Rocìo è giovane, ma in quel momento mi sono sentito attratto dalla persona che è. Ed è una gran bella persona”, ha rivelato a Maurizio Costanzo nel corso della sua intervista.

Insomma, le parole di Raoul Bova sono piuttosto chiare. E, soprattutto, hanno spento per sempre un bel po’ di voci.