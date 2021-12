Bugo è un cantante amatissimo, ma non tutti conoscono questo retroscena incredibile sul suo conto: da non credere! L’avreste mai detto?

Era il momento più atteso di questi ultimi giorni e, finalmente, è arrivato. A partire dalle ore 21:30 circa, Federica Panicucci si metterà al timone della ventinovesima edizione de Il concerto di Natale. E regalerà al suo amatissimo pubblico una serata davvero indimenticabile.

Saranno davvero tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palco del concerto. E tutti sapranno impressionare i loro telespettatori con il loro talento e i loro successi. Tra tutti, non possiamo fare a meno di citare lui: il mitico Bugo! Amatissimo ed apprezzatissimo cantante, anche il buon Cristian Bugatti si esibirà sul palco. In attesa, però, di poterlo vedere, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato della sua vita privata. Siete curiosi, invece, di conoscere questo retroscena sul suo conto? Seppure sia un cantante di successo, sappiamo per certo che non tutti sono a conoscenza di questo ‘particolare’ aneddoto sul suo conto. Siete pronti anche voi a conoscere ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente.

Non tutti conoscono questo retroscena su Bugo: l’avreste mai detto?

Nato a Rho, in provincia di Milano, Bugo ha sempre avuto la passione per la musica. ‘Scoperta’ durante il periodo scolastico, il cantante ha iniziato ad intraprendere la carriera da musicista. E, da quel momento, non si è mai più fermato. L’esordio avviene qualche anno più tardi. Quando, terminato il servizio militare – durante i questi anni perfeziona la sua passione per la musica – fonda il suo primo gruppo.

Sia come componente di una band musicale che come solista, Bugo da origine ad una carriera davvero impressionante. E, ad oggi,è un cantante amatissimo. Siete curiosi, però, di conoscere questo retroscena del tutto inedito? Attualmente, è famosissimo, ma siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima del successo? Da quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che, ancora prima di intraprendere la carriera da musicista, il buon Bugatti abbia lavorato all’interno di una fonderia.

Diteci la verità: conoscevate questo retroscena?