Ricordate Karima, ex concorrente di Amici? Vederla oggi vi lascerà di stucco

Karima è stata un’ex concorrente di Amici, in quanti si ricordano di lei? Oggi è molto cambiata, e la sua trasformazione vi lascerà di stucco!

I talenti che vengono scoperti all’interno della scuola di Amici molto spesso raggiungono un successo incredibile e portano avanti la loro passione anche a livello lavorativo. Tra questi ce n’è una che spiccava per il suo talento. Si tratta di Karima ve la ricordate?

Edizione dopo edizione, il talent show di Amici, ideato dalla grande Maria De Filippi, ha contribuito a creare e far conoscere al grande pubblico molteplici ballerini e cantanti di grande talento. Una concorrente che si è fatta notare per la sua voce magnetica e precisa è Karima Ammar, concorrente della sesta edizione di Amici. Benché la cantante non abbia vinto il talent, ma sia arrivata terza, ha continuato poi la sua carriera nel mondo della musica, creando moltissime canzoni di successo.

Leggi anche Sono trascorsi 4 anni dalla sua partecipazione ad Amici, ma com’era? Oggi è così: difficile crederci

Ricordate Karima, ex concorrente di Amici? Oggi è molto cambiata

Karima si è anche aggiudicata il premio della critica di Amici, e dopo la fine del programma ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 2009, portando la canzone Come in ogni ora, scatenando poi una particolare polemica sulla paternità del brano. Ma avete visto com’è diventata oggi? Per scoprirlo basta andare sul suo profilo Instagram da 20 mila follower, in cui Karima pubblica gran parte della sua vita. La sua voce e il suo talento sono rimasti gli stessi, ma fisicamente la bella cantante italo-algerina è cambiata molto.

Leggi anche Il pubblico di Amici 5 lo elesse vincitore: era il 2006, ricordate la sua storia?

Prima portava i capelli lunghi e lisci, e aveva un aspetto molto acqua e sapone. Ora la cantante è molto dimagrita e sfoggia con orgoglio il suo fisico perfetto, ottenuto con grande sacrificio e dedizione. I capelli sono diventati corti e ricci, che mettono in risalto i suoi lineamenti esotici e il suo sorriso contagioso. Per quanto riguarda la sua vita privata Karima ha raggiunto un importante traguardo. È infatti diventata mamma della sua Frida nel 2014, e ora gestisce il suo tempo tra la vita da mamma e i suoi impegni da cantante.

Leggi anche Amici 21, le parole di Zerbi non vanno giù: va via e sbatte la porta

Voi ricordavate Karima, l’ex concorrente di Amici 6? Il suo cambiamento ci ha lasciato davvero di stucco!