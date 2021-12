Sanremo 2022, chi vince: le quote dei bookmaker, due ‘insospettabili’ davanti

Chi vince il Festival di Sanremo 2022? Ecco le quote dei bookmaker: davanti ci sono due ‘insospettabili’, sapete chi sono?

I bookmaker hanno già stilato le quote per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. I favoriti sono due ‘insospettabili’. Nessuno infatti se lo immaginerebbe. I pronostici però si sa sono fatti per essere sovvertiti.

Chi vince Sanremo 2022? Le quote dei bookmaker

Ormai sembra essere tutto pronto per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La manifestazione canora andrà in onda dal 1° al 5 febbraio 2022 dal teatro Ariston e per il terzo anno consecutivo il conduttore e direttore artistico sarà Amadeus. I vertici della rete pubblica hanno deciso di riconfermare il famoso conduttore televisivo, che ben ha figurato nelle due passate edizioni.

La lista dei ventidue big è stata già annunciata. Non mancano le sorprese, tra ritorni inaspettati, riconferme e giovani promesse. Questi i cantanti in gara: Achille Lauro, Aka7Even, Ana Mena, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista.

Chi vincerà la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo? Il pubblico ha già iniziato a fare pronostici. Quest’anno sarà veramente dura. In gara ci sono artisti che in passato hanno già trionfato, altri che hanno una lunghissima carriera alle spalle e altri ancora che hanno da poco iniziato ma già sono famosissimi.

I bookmaker hanno già stilato le loro quote e davanti ci sono due ‘insospettabili’. Per loro, infatti, i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo sono Mahmood e Blanco. I due cantanti si presenteranno in coppia sul palco dell’Ariston di Sanremo e siamo sicuri che daranno spettacolo. Blanco è l’artista del momento, mentre Mahmood ha già vinto Sanremo con il brano “Soldi”. L’artista ha tra l’altro sfiorato anche la vittoria all’Eurovision Song Contest, arrivando sul podio.

Dietro Blanco e Mahmood, quotati a 5, ci sono subito Elisa (quota 6) e Emma (quota 7), seguiti a ruota da Achille Lauro (quota 8) e Sangiovanni (quota 9). L’ultima in questa ‘speciale’ classifica è Iva Zanicchi. Nonostante sia la cantante donna con più vittorie a Sanremo (3), i bookmakers non puntano su di lei: la quota è ferma a 51.