Stop per le feste di Natale ad Amici 21: quando tornerà in tv Maria De Filippi

Il talent show Amici 21 subisce uno stop dovuto alle festività natalizie: ecco quando tornerà in tv Maria De Filippi

Nei giorni scorsi è andata in onda l’ultima puntata del daytime del talent show. Il programma condotto da Maria De Filippi non andrà in onda durante le festività natalizie. Stop al daytime e stop alle puntate pomeridiane della domenica. Quando tornerà in televisione?

Quando tornerà Amici 21 in televisione?

“Amici” è il talent show più longevo della televisione italiana, nonché uno dei programmi di maggior successo della rete del Biscione. La trasmissione è giunta alla ventunesima edizione, attualmente in onda su Canale 5. Il talent show va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con il daytime e la domenica pomeriggio con la puntata pomeridiana.

Attualmente ci troviamo nella fase pomeridiana, dove gli allievi della scuola concorrono per mantenere il banco. Nei prossimi mesi passeremo nella fase serale, dove gli allievi concorrano per la vittoria finale. Al serale i posti non dovrebbero essere illimitati. Qualcuno dunque potrebbe abbandonare per sempre la scuola più famosa d’Italia.

Nei giorni scorsi è andata in onda l’ultima puntata dell’anno del daytime. Come ogni anno, infatti, i vertici di Mediaset, d’accordo con Maria De Filippi, hanno deciso di fermare il programma durante le festività natalizie. Non andrà in onda né il daytime né la puntata pomeridiana della domenica. I telespettatori, però, sono curiosi di sapere quando tornerà in onda il talent show condotto da Maria De Filippi.

Il programma andrà in onda nuovamente lunedì 10 gennaio 2022 con la puntata del daytime, mentre la puntata pomeridiana tornerà domenica 16 gennaio 2022. Al ritorno, la corsa per il serale sarà sempre più agguerrita. Mancano sempre meno giorni ed è probabile che nelle prossime settimane saranno messe in palio alcune felpe per l’ambitissimo serale.