La sua esperienza come tronista a Uomini e Donne finì prima del previsto: sei anni dopo la sua vita ha preso tutta un’altra piega

Sei anni fa diventò tronista di Uomini e Donne dopo essere stata corteggiatrice di Fabio Colloricchio, com’è la sua vita oggi?

Era l’edizione 2015/2016 del dating show più famoso d’Italia: come tronista di quella stagione fu scelta proprio lei, Silvia Raffaele, ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio che al suo posto aveva scelto Nicole Mazzocato.

Nata a Catanzaro il 13 luglio del 1990, Silvia non aveva avuto un’infanzia agiata a livello economico e perciò, nonostante fosse molto giovane, dimostrava una grande maturità che l’ha spinta a darsi sempre da fare. Ha infatti svolto vari lavori per non pesare sui genitori: operatrice di call center, commessa di negozi.

Approdò a Uomini e Donne col chiaro intento di trovare la persona giusta per lei con la quale poter creare una famiglia. Dopo non essere stata scelta da Fabio Colloricchio, Maria De Filippi le propose di sedere sul trono e durante il percorso la Raffaele approfondì la conoscenza di due ragazzi in particolare: Fabio Ferrara (che oggi lavora nella redazione del programma) e Rafael Valle.

Ricordate poi cosa accadde?

Silvia Raffaele, cosa fa oggi l’ex tronista a distanza di sei anni da Uomini e Donne

Alla scelta però Silvia non arrivò perché decise di ritirarsi prima: aveva incontrato l’amore lontano dalle telecamere nel calciatore Andrea La Mantia, ai tempi in cui lui giocava nel Cosenza.

Insieme da allora, la coppia oggi vive tra Vercelli e la Calabria ed ha avuto un bambino, Lorenzo, nato lo scorso maggio. Silvia ora ha 31 anni e si è allontanata dal mondo della tv. Continua a lavorare come influencer sul web pubblicizzando marchi di cosmetici e moda.

Come si vede dalle foto postate sul suo profilo Instagram, è rimasta bellissima come quando la vedevamo a Uomini e Donne.