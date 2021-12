Avete voglia di un bel film che renda indimenticabile la vostra Vigilia di Natale 2021? Scegliete tra questi 6 nostri consigli: non ve ne pentirete!

“Cosa facciamo dopo cena?”, è questa la domanda che si sente in tutte le famiglie italiane dopo la classica cena della Vigilia di Natale. D’altra parte, si sa, giunta una certa ora e terminate le prelibatezze proposte per l’occasione, si ha voglia di fare qualcosa di nuovo. Ebbene. Cosa ne pensate se vi proponessimo dei titoli di film da guardare proprio alla Vigilia di Natale?

Avete già preso impegni per Vigilia di Natale? Ci auguriamo di si! In ogni caso, voi pensate a cosa cucinare e a cosa regalare ai vostri parenti, al dopo-cena ci pensiamo noi! Se avete intenzione di guardarvi un bel film in famiglia, ma di non avere assolutamente idea su cosa scegliere, avete cliccato proprio sull’articolo giusto. Di seguito, infatti, vi riproporremo 6 iconici film che vale proprio la pena guardare nel corso di queste ore. Siete pronti a scoprirli? Eccoli qui! Vi assicuriamo: la vostra serata sarà davvero indimenticabile.

6 film da guardare per una Vigilia di Natale indimenticabile: provare per credere

Se anche voi siete pronti a trascorrere una Vigilia di Natale all’insegna di film, popcorn, famiglia e coperta, non potrete fare a meno di proseguire nella lettura. Di seguito, infatti, vi riproporremo i 6 film da guardare assolutamente in questa giornata tanto speciale.

Oltre agli iconici film ‘Una poltrona per due’ e ‘Mamma ho perso l’aereo’, ci sono tantissimi altri film che sono diventati dei veri e propri ‘must’ del Natale. Siete pronti a scoprirli tutti? Eccoli:

‘Parenti serpenti’: se anche voi avete riunito la vostra famiglia stasera per le festività natalizie, non potete fare a meno di vedere l’iconica pellicola del 1992. Con Cinzia Leone, Marina Confalone e tantissimi altri straordinari interpreti italiani, vi divertirete e vi farete tantissime risate;

se anche voi avete riunito la vostra famiglia stasera per le festività natalizie, non potete fare a meno di vedere l’iconica pellicola del 1992. Con Cinzia Leone, Marina Confalone e tantissimi altri straordinari interpreti italiani, vi divertirete e vi farete tantissime risate; Un classico Disney: se avete dei bimbi piccoli in famiglia e volete accontentare le loro scelte, gettatevi su questa scelta. Ce ne sono diversi: a partire da Cenerentola fino a La bella e la bestia, tutti renderanno la vostra serata natalizie indimenticabile e dolcissima;

se avete dei bimbi piccoli in famiglia e volete accontentare le loro scelte, gettatevi su questa scelta. Ce ne sono diversi: a partire da Cenerentola fino a La bella e la bestia, tutti renderanno la vostra serata natalizie indimenticabile e dolcissima; Il grinch: anche questo è un ‘must’ delle feste di Natale ed anche voi, quindi, non potrete fare a meno di visionarlo. Che brividi;

anche questo è un ‘must’ delle feste di Natale ed anche voi, quindi, non potrete fare a meno di visionarlo. Che brividi; Un cinepanettone: ve li ricordate tutti? Cogliete l’occasione: ce ne sono davvero di diversi. E tutti vi faranno ridere a crepapelle;

ve li ricordate tutti? Cogliete l’occasione: ce ne sono davvero di diversi. E tutti vi faranno ridere a crepapelle; Love actually: se, invece, volete andare su qualcosa di più tranquillo e romantico, vi consigliamo questo. Vi assicuriamo: la conquisterete in un batter d’occhio!;

se, invece, volete andare su qualcosa di più tranquillo e romantico, vi consigliamo questo. Vi assicuriamo: la conquisterete in un batter d’occhio!; Horror: è sempre tempo di un bel film spaventoso, no? Anche qui ce ne sono diversi e ve ne potremmo consigliare tantissimi. Che ne dite della saga di Nightmare? Oppure, Non aprite quella porta? Non dimentichiamo, poi, di ‘Shining’ o, addirittura, ‘Il sesto senso’. Insomma, in quest’ambito c’è ampia scelta.

Quale film avete scelto?