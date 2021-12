Durante il suo percorso a Vite al Limite è successo l’impensabile: pesava 300 kg a solo 23 anni, poi il colpo di scena choc.

Vite al Limite, diciamoci la verità, è uno di quei programmi che regala in continuazione colpi di scena. E, sia chiaro, non facciamo soltanto riferimento a cambiamenti sconvolgenti e trasformazioni choc, ma anche a tutto quello che succede durante il loro percorso all’interno della clinica.

È stata una delle protagoniste indiscusse della quinta stagione di Vite al Limite, la protagonista di questo nostro articolo. Decisa a ritornare in forma e a prendersi cura dei suoi figli, la giovane paziente del dottor Nowzaradan pesava più di 300 kg. Una situazione insostenibile, da come si può chiaramente comprendere. Considerando anche il fatto che aveva poco più di 20 anni. Cosa sarà successo, quindi, durante il suo percorso in clinica? L’inimmaginabile! Seppure fortemente intenzionata a riappropriarsi della sua vita, la giovane è stata colta da uno spiacevolissimo imprevisto durante il programma. Ed è stata costretta ad abbandonare il tutto. Reggetevi forte, però: le sorprese non sono affatto finite qui. C’è stato un colpo di scena davvero clamoroso. Scopriamolo insieme.

A Vite al Limite è successo l’inimmaginabile: colpo di scena clamoroso

Quello che è successo a Vite al Limite nel corso della quinta stagione del programma è davvero inimmaginabile. Entrata a far parte del programma con una forte necessità di ritornare in forma, la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan ha dato vita ad un percorso tanto sorprendente quanto ricchi di colpi di scena. Di chi stiamo parlando? Proprio di lei: Nicole Lewis.

All’età di 23 anni e con un peso di circa 310 kg, Nicole aveva alle spalle una storia davvero drammatica. Entrambi i suoi genitori, infatti, erano tossicodipendenti ed anche lei, purtroppo, non aveva affatto un buon rapporto con sua madre. Tutto questo, quindi, ha contribuito all’aumento del suo peso. E al suo rifugiarsi nel cibo spazzatura. Cos’è successo? Purtroppo, nel bel mezzo del programma, sembrerebbe che Nicole abbia dovuto abbandonare lo show perché sfrattata dalla sua casa. Fino a quel momento, però, aveva ottenuto dei risultati davvero impressionanti. Com’è diventata oggi? Non sappiamo quanti pesi esattamente, ma sembrerebbe che la sua trasformazione dopo Vite al Limite sia stata davvero choc. Eccola qui:

A quanto pare, quindi, Nicole abbia continuato da sola a dimagrire. E i risultati, da come potete vedere, sono davvero sorprendenti. Complimenti!