Abbiamo sempre vista Jessica Alba col trucco, ma com’è senza? Le immagini a confronto vi lasceranno davvero a bocca aperta: da non credere!

Nata in California nel 1981, Jessica Alba è una delle attrici più apprezzate del cinema e della televisione internazionale. Protagonista indiscussa di tantissimi film di successo e di serie tv clamorose, l’attrice ha compiuto il suo debutto in questo mondo quando era davvero giovanissima. E, da quel momento, non si è mai più fermata.

Amatissima ed apprezzatissima, Jessica Alba vanta di un seguito davvero impressionante. E, sia chiaro, non facciamo soltanto riferimento all’enorme successo che ogni suo film riscuote, ma anche al clamore riscontrato sul suo canale social ufficiale. Vera e propria star di Instagram e di Tik Tok, la splendida attrice californiana non perde mai occasione di poter intrattenere i suoi sostenitori con scatti fotografici incantevoli, ma anche dei video altrettanto imperdibili. Ce ne da ampia prova, infatti, uno dei video che l’attrice ha condiviso sul suo profilo Tik Tok. Siamo abituati a vederla sempre con abiti di scena o super truccata, ma vi siete mai chiesti come sia al naturale? In questo breve filmato, la bella Alba si mostra completamente senza trucco. E vi anticipiamo: il confronto vi lascerà a bocca aperta.

Jessica Alba senza trucco: le immagini a confronto vi stupiranno, da non credere

Un vero e proprio schianto! È proprio questo il commento che ci è sorto spontaneo quando abbiamo visto Jessica Alba senza trucco! D’altra parte, diciamoci la verità, la bellezza di una donna è proprio questa: nel vederla al naturale!

Sul suo canale Tik Tok, Jessica Alba ha condiviso un video in cui non soltanto si mostra completamente senza trucco, ma rende noto anche il ‘prima’ e il ‘dopo’. Siete pronti a vederla anche voi? Ci pensiamo subito. Però, fate attenzione: resterete davvero senza parole.

Qui, da come si vede, Jessica Alba si mostra completamente al naturale. Qualche istante dopo, invece, la ‘trasformazione’. Guardate un po’ qui:

Anche voi siete rimasti a bocca aperta, vero? Come darvi torto! Che sia truccata o no, Jessica Alba è sempre uno schianto! Cosa ne pensate?