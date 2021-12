L’albero di Natale di Giorgia Palmas è bellissimo: con decorazioni super colorate e addobbi tutti diversi e particolari.

Il Natale è arrivato! In questo giorno di festa, vi facciamo in nostri più sinceri auguri, che possa essere meraviglioso e pieno di amore e sincerità. Sappiamo che in questi giorni gli impegni sono stati tantissimi e anche i nostri amatissimi ‘vip’, sono stati alle prese con regali, auguri e… cos’è che non manca mai? Ovviamente le decorazioni in casa.

A tutti piace donare alla propria dimora un tocco di luce e colore durante le festività natalizie. Ed è proprio quello che ha fatto Giorgia Palmas. La showigirl, che da qualche mese è diventata mamma per la seconda volta di una bambina, nata dall’amore con Filippo Magnini, non ha potuto non animare la sua casa con gli addobbi di Natale. In una foto pubblicata sui social, ha mostrato il suo albero addobbato: l’avete visto? Luci e colori illuminano la struttura.

Leggi anche Giorgia Palmas ricorda i nonni, post commovente: “Questa foto mi fa riflettere”

Avete visto l’albero di Natale di Giorgia Palmas? Le decorazioni sono ricche di colori

Giorgia Palmas è un’attrice, una conduttrice e una showgirl italiana molto amata. Il 2021 è stato per lei un anno magnifico, pieno di amore. Il 12 giugno, è convolata a nozze con Filippo Magnini, e a settembre è diventata mamma per la seconda volta, di Mia. La primogenita è nata nel 2008 dalla relazione, poi terminata, con il calciatore Davide Bombardini.

Leggi anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini oggi genitori, è nata Mia: l’annuncio sui social

La Palmas è molto attiva sui social, dove il suo canale instagram è seguito da oltre un milione di follower, e proprio qui, qualche giorno fa, come molti personaggi dello spettacolo, ha mostrato il suo albero di Natale. In vista delle festività, la showgirl non poteva non addobbare la sua dimora. Ma avete visto la foto di cui parliamo? Ecco il suo meraviglioso albero:

Saltano subito all’occhio i colori, che circondano la struttura e i tanti addobbi, tutti diversi, Ci sono le palline, gli angioletti, le pigne. Impossibile non ammirare la bellezza dell’albero di Natale di Giorgia Palmas e ovviamente Filippo Magnini, non trovate?