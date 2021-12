Aldo, Giovanni e Giacomo formano un trio comico davvero incredibile, ma vi siete mai chiesti cosa facevano prima del successo? Non indovinereste mai.

Davvero incredibili, vero? Stiamo parlando proprio di loro: Aldo, Giovanni e Giacomo! Iniziata intorno agli anni ’90, la loro carriera ha immediatamente preso il volo. Tanto è vero che, ad oggi, il trio comico è uno dei più famosi ed apprezzati dello spettacolo italiano.

Attori teatrali, televisivi e cinematografici, Aldo, Giovanni e Giacomo vantano di un successo davvero impressionante. Vi siete mai chiesti, però, cosa facevano prima di intraprendere questo tipo di carriera? Appurato che il loro primo incontro è avvenuto tra gli ’70 ed ’80 e che, invece, l’esordio sui primi palchi teatrali è avvenuto nel 1991, siete curiosi di sapere cosa facevano prima del successo? Ovviamente, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, non immaginereste mai cosa facevano? Siete pronti? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa facevano Aldo, Giovanni e Giacomo prima del successo?

Il loro esordio in teatro, come dicevamo, è avvenuto nel 1991. E da quel momento non si sono mai più fermati. Formato inizialmente da Aldo e Giovanni, i due comici hanno messo in scena il loro primo spettacolo. E ad esso hanno invitato anche il mitico Giacomo. È proprio così, infatti, che inizia il sodalizio artistico tra i tre divertentissimi comici. E che ancora oggi, a distanza di 30 anni dalla loro unione, fa ridere e appassionare tutti i loro sostenitori.

Cosa sappiamo, però, sul loro conto? Appurato che sono amatissimi e che hanno messo su una carriera davvero indescrivibile, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più? Ad esempio, prima ancora di cavalcare l’onda del successo, siete curiosi di sapere che lavoro facevano? Forse non tutti lo sanno, ma ancora prima di intraprendere la carriera da attori e comici, ciascuno di loro aveva delle vite lavorative già avviate. In particolare, da quanto si apprende da Donna Glamour, sembrerebbe che Aldo fosse un dipendente di una società telefonica; Giovanni, invece, un insegnante di acrobazie ed, infine, Giacomo un infermiere.

Cosa ci dite? Sapevate di questo retroscena sul loro conto?