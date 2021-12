Alessandro Borghi, difficile crederci: come ha iniziato e cosa faceva prima di diventare famoso

Sapete come ha iniziato e cosa faceva prima di diventare famoso Alessandro Borghi? Difficile crederci.

Classe 1986, Alessandro Borghi è un attore italiano molto amato. Ha esordito al cinema nel 2011 con il film Cinque. Da quel momento, non si è più fermato e la sua carriera è esplosa in questi anni. Ha vestito ruoli da co-protagonista, come in Roma criminale, Suburra, e Non essere cattivo.

Impossibile dimenticare la sua eccellente interpretazione di Stefano Cucchi, nel film ‘Sulla mia pelle’. L’attore, per questo ruolo, ha dovuto perdere tanto peso. O anche, nel film ‘Dalila‘, dove ha interpretato Luigi Tenco. Nel 2020 è protagonista della co-produzione internazionale Diavoli, serie televisiva in lingua inglese, in cui è affiancato da Patrick Dempsey e Kasia Smutniak. Borghi è oggi un attore famosissimo, ma sapete come ha iniziato? E cosa faceva prima di diventare famoso?

Alessandro Borghi, sapete come ha iniziato e cosa faceva prima di diventare famoso?

Ha esordito al cinema in Cinque, film uscito nel 2011 e da quel momento, Alessandro Borghi, non si è più fermato e ha continuato a portare a casa successi. Brillante è stata la sua interpretazione di Luigi Tenco in ‘Dalila‘, nel 2017, e un anno più tardi ha interpretato un ruolo molto difficile e impegnativo, in Sulla mia pelle.

L’attore si è trasformato in Stefano Cucchi e per questo ruolo così forte, ha dovuto perdere tanto peso. Soltanto l’anno scorso è stato protagonista in Diavoli, co-produzione internazionale girata in lingua inglese, in cui è stato affiancato da due grandi attori, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak. Una carriera incredibile, piena di lavori, di successo e tanti traguardi. Ma cosa faceva Borghi, prima di diventare famoso? Lo sapete?

L’amatissimo attore ha esordito come stuntman. Inizialmente è arrivato a Cinecittà per recitare in sceneggiati di non grande rilievo. Ma nel 2015, conosce una popolarità straordinaria, con Suburra. Questo è sicuramente un retroscena che non tutti conoscono. Alessandro Borghi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo cinematografico tanti anni fa e pian piano è diventato uno degli attori più apprezzati e amati.