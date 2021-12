Amici 21, quando inizia il serale? Spunta la data e le possibili squadre; tutte le novità sul talent show di Maria De Filippi.

Quanto vi manca Amici? Come tante trasmissioni, anche il talent show di Maria De Filippi è in pausa e tornerà in onda a gennaio, dopo le festività natalizie. La trasmissione tornerà in onda, come nei presi precedenti, di domenica pomeriggio e dal lunedì al venerdì con la striscia quotidiana. Ma quando inizia il tanto atteso serale?

Come per le passate edizioni, anche stavolta Amici partirà subito dopo C’è posta per te, ma proprio poco fa è spuntata la data della prima puntata! Scopriamo i dettagli e le prime indiscrezioni sulle squadre dei prof: ci sarà da divertirsi!

Quando inizia il serale di Amici 21: la data esatta e le possibili squadre

Mancano ancora diversi mesi all’inizio del serale di Amici, ma i telespettatori non vedono l’ora di conoscere le prime anticipazioni e novità. Si, perché si tratta della fase più intensa del talent show, dove viene fuori il vero talento dei concorrenti in gara. Cosa sappiamo del serale?

La sempre informata pagina Instagram “UominieDonneClassicoeOver” ha svelato quella che dovrebbe essere la data di inizio del serale di Amici 21: il 19 marzo! Se fosse confermato, anche quest’anno Amici andrà in onda di sabato sera, prendendo quindi il posto di C’è Posta per te, che partirà a Gennaio. La stessa pagina anticipa anche quelle che potrebbero essere le coppie di prof che si sfideranno quest’anno. Date un’occhiata:

Quella sulle squadre è solo un’indiscrezione e bisognerà attendere per conferme ufficiali. Ma, se così fosse, ci sarebbe la conferma della coppia Celentano – Zerbi. Lorella Cuccarini, invece, sarà affiancata da Veronica Peparini, che l’anno scorso era in squadra con la Pettineli. Quest’ultima sarebbe in coppia con Raimondo Todaro! Insomma, si prospetta un serale di fuoco. In attesa di scoprire se le notizie saranno confermate, quali sono i vostri allievi preferiti che vorreste vedere al serate?