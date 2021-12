In Beautiful interpreta Vinny, ma sapete chi è sua moglie? La conosciamo benissimo; i dettagli sulla vita privata dell’attore.

Finora non è stato molto presente in Beautiful , ma ben presto sarà protagonista di un colpo di scena che vi lascerà senza parole. Parliamo di Vinny Walker, l’amico e coinquilino di Thomas Forrester. Come abbiamo detto, di lui non sappiamo molto, ma le anticipazioni americane fanno sapere che presto sarà centrale nella trama! In attesa di scoprire cosa accadrà, conosciamo meglio l’attore. O meglio, sua moglie!

Si, perché ad interpretare il giovane Vinny è Joe Lo Cicero, attore che, nel 2019, è convolato a nozze con un’altra attrice famosissima. Curiosi di scoprire chi è? Si sono conosciuti proprio sul set di una famosa serie tv. Ecco tutti i dettagli!

È Vinny in Beautiful, ma avete mai visto la moglie dell’attore? È famosissima

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte perché sta per accadere di tutto nella vostra soap preferita. E anche personaggi al momento ” in ombra” diventeranno protagonisti assoluti. È il caso di Vinny, amico e coinquilino di Thomas Forrester: per aiutare lo stilista a conquistare Hope, Vinny sarà capace di gesti davvero shockanti, quasi inquietanti…. Ma in attesa di scoprire cosa accadrà, vi sveliamo una curiosità super interessante sull’attore che lo interpreta, Joe Lo Cicero. Sapete con chi è sposato?

Nel maggio del 2019, Joe ha sposato la bellissima Gina Rodriguez, protagonista della serie tv Jane The Virgin. I due si sono conosciuti nel 2016 proprio sul set del fortunato telefilm, dove Joe ha recitato nel ruolo di spogliarellista. Le nozze della coppia sono state celebrate da Justin Baldon, co-protagonista di Jane the Virgin e grande amico della Rodriguez. Sui seguitissimi profili social dei due attori potrete trovare diversi scatti in cui si mostrano insieme, felici e complici. Eccone uno:

Eh si, sono davvero carinissimi: una coppia magnifica! E voi, conoscevate questo retroscena sull’attore di Beautiful?