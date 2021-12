Bruttissimo episodio per Carolyn Smith: “hanno sparato al mio cane”, spiegato tutto quello che è successo!

Nelle ultime ore è accaduto un episodio veramente orribile al giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith. Il suo racconto e lo sfogo che ne è seguito tramite social, ha lasciato veramente tutti senza parole.

Carolyn Smith è una donna tutta d’un pezzo, non si fa intimidire facilmente, ma l’episodio che le è appena accaduto l’ha fatta veramente infuriare. È ben noto che l’ex ballerina e coreografa ami gli animali alla follia. Nella sua famiglia infatti, ci sono molti membri a quattro zampe: tre cani tra cui il suo amato Labrador di nome Mikee, il quale è l’oggetto della grande rabbia della sua padrona. In un lungo video caricato sul profilo Instagram, la Smith racconta a tutti l’esperienza orribile che sta vivendo lei e il suo cucciolone.

Carolyn Smith, bruttissimo episodio: “hanno sparato al mio cane”

Il racconto fa veramente venire i brividi, e Carolyn Smith trattiene a stento la rabbia. “Sto provando a stare calma e non bestemmiare perché sono stata molto male in questi giorni”. La donna racconta che da qualche giorno Mikee zoppicava, per cui ha chiesto a suo cognato di portarlo dal veterinario. La scoperta che ne è seguita è stata sconcertante! Il Labrador è stato colpito da proiettili di arma da fuoco, probabilmente un fucile. “Hanno sparato al mio cane, chi tocca gli animali è un pezzo di m***a!”

La Smith continua dicendo “chi conosce Mikee sa che è il cane più buono del mondo, non farebbe male a nessuno. Stava facendo il suo giro di casa, quando qualcuno con un fucile sicuramente, perché ci sono i pallini molto piccoli all’interno della gamba, gli ha sparato”. Carolyn Smith poi si rivolge furiosa a chi è stato a compiere questo gesto disumano “Devi stare molto attento perché io sto facendo delle indagini, troverò questa persona”. Un racconto choc che ha urtato la sensibilità di molti, che si sono tutti uniti attorno alla rabbia della nota padrona, con messaggi di solidarietà e incoraggiamento.

Per fortuna il povero Mikee si è salvato e per ora è fuori pericolo. Noi speriamo davvero che Carolyn Smith possa trovare chi ha fatto questo gesto orribile al suo cane.