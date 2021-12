Dove compra i regali di Natale la Regina Elisabetta? Non immaginereste mai come viene organizzato il suo shopping

Per la Royal Family il Natale è una festa molto sentita e ogni anno la Regina Elisabetta compra oltre 600 regali: sapete dove?

A Natale, si sa, i doni non possono mancare e la Regina Elisabetta è molto attenta a rispettare questa tradizione: nel suo caso però bisogna avviarsi parecchio tempo prima, visto che tra familiari, amici, staff e dignitari di corte si parla di oltre 600 doni.

L’elenco di coloro che riceveranno un presente dalla sovrana è davvero lunghissimo: viene approntato dal suo segretario, Sir Edward Young, già a partire dall’estate ed esaminato con attenzione da Elisabetta. Viene spontaneo chiedersi come si svolga il suo shopping dal momento che è impossibile immaginarla in giro per centri commerciali. Comprerà i doni online? Niente affatto, sono i negozi ad andare da lei!

Come funziona l’acquisto dei regali per la Regina Elisabetta

Proprio così: lo ha spiegato Paul Burrell, l’ex maggiordomo della Regina e di Lady Diana, uno dei massimi esperti della Famiglia Reale britannica. Intervistato dalla rivista Closer, Burrell ha raccontato che i negozi provvisti di Royal Warranty (il marchio di approvazione reale) le mandano i cataloghi e in un’area del castello di Windsor viene allestito un negozietto provvisorio con i prodotti che potrebbero interessarle. Si tratta di una filiale dei grandi magazzini John Lewis di Oxford Street.

La zona della residenza reale destinata ad ospitare il pop-up shop è la drawing room del castello, un salotto poco frequentato. Solitamente, Elisabetta II preferisce visitare il negozietto verso le ore 22, dopo aver terminato di cenare.

Cosa preferisce regalare la Regina? Cose molto utili a quanto pare: “Dei piatti da picnic, per esempio, una tovaglia da tavola. O un paio di strofinacci”, racconta l’esperto reale.

Niente fronzoli quindi, neanche a Natale!