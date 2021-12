È finita tra i due, la decisione è stata inevitabile: brutta notizia per tutti i loro fan!

Una delle coppie più amate, glamour e affiatate tra tutte, ha messo la parola fine alla loro storia d’amore, iniziata ormai più di due anni fa. Sembrerebbe essere stata inevitabile questa dolorosa decisione.

Sembravano una delle coppie vip più indistruttibili, ma la loro storia sembrerebbe giunta al termine secondo un’indiscrezione riportata dalla testata online di Chi. Il motivo della rottura sembrerebbe essere la distanza tra i due ragazzi. Complici i tantissimi impegni della cantante e la poca volontà di venirsi incontro, ha portato inevitabilmente alla fine del loro rapporto. Non c’è stato quindi nessun litigio o tradimento, semplicemente due ragazzi che hanno capito di voler prendere strade separate. Ma questa notizia è stata un duro colpo per tutti i loro fan sparsi nel mondo.

Brutta notizia: è finita tra i due, la decisione è stata inevitabile

Stiamo parlando di una delle coppie più cool dello star system, composta dalla bellissima cantante di fama mondiale Dua Lipa e dal suo storico fidanzato, il modello Anwar Hadid, fratello delle top model Gigi e Bella. La coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2019 e il loro feeling sembrava incredibile. Non mancavano occasioni in cui i due si mostravano insieme, felici e abbracciati, molto spesso insieme alle loro famiglie. La cantante Dua Lipa infatti, ha stretto un profondo legame anche con le sorelle di Anwar, le modelle di fama mondiale Gigi e Bella, che l’hanno accolta come una terza sorella.

Sembrerebbe però finito tutto. La coppia fa risalire la loro ultima foto insieme alla fine di ottobre, in occasione di Halloween, ma da quel momento solo silenzio. Secondo alcune fonti anonime vicine alla coppia gli impegni lavorativi della cantante, sempre più famosa, stavano diventando estenuanti per la loro relazione. Si vocifera anche di una possibile rottura per telefono. I due ragazzi hanno imparato a loro spese quanto può essere complicato mantenere una relazione a distanza, e probabilmente hanno preferito prendersi un momento di solitudine e riflessione.

Ci dispiace molto per la rottura di questa coppia, voi ve lo aspettavate?