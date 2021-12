GF Vip, chi è l’ex marito di Eva Grimaldi: prima di Imma Battaglia stava con lui

Da anni ha ritrovato l’amore accanto ad Imma Battaglia, ma sapete chi è l’ex marito di Eva Grimaldi, attuale concorrente del GF Vip 6?

Diventata una vera icona di bellezza negli anni ’80, Eva Grimaldi ha avuto una vita sentimentale ricca di colpi di scena. Nonostante fosse una delle donne più avvenenti dello spettacolo italiano, non le sono state risparmiate sofferenze in amore. L’attrice che oggi vediamo nella casa del GF Vip 6 non ha mai nascosto di aver attraversato un periodo davvero buio a causa del matrimonio naufragato col suo ex marito.

Anche se due anni fa si è unita civilmente alla donna che ama ormai da tempo, l’attivista Imma Battaglia, dal 2006 al 2013 Eva è stata sposata con un imprenditore veronese. Lui è Fabrizio Ambroso e lavora nel settore delle importazioni ed esportazioni di arredamenti.

Nato nel 1968, Ambroso è convolato a nozze con la famosa attrice dopo soli tre mesi di fidanzamento, ma il loro rapporto è naufragato dopo alcuni anni. Si separarono nel 2010 e per la gieffina fu un vero e proprio trauma. I due hanno poi divorziato nel 2013.

Eva Grimaldi, la fine del matrimonio con l’ex marito e l’amore per Imma Battaglia

In varie interviste Eva ha raccontato che il suo ex marito le disse: “Credevo di aver sposato Eva Grimaldi e invece mi sono ritrovato sposato a una casalinga”.

Quel ‘fallimento’ la spinse in tunnel che sembrava senza uscita e si rifugiò nell’alcol: “Bevevo troppo. Prima, qualche bicchiere, poi, la sera a cena, senza accorgermene mi consolavo con una bottiglia intera di vino. Cercavo di stordirmi e, piano piano, ho iniziato a bere anche il whisky”.

Grazie all’incontro con Imma Battaglia, l’attrice ritrovò la forza di ricominciare: le due si sono unite civilmente nel 2019 e ad officiare la cerimonia è stata Monica Cirinnà, proprio colei che tanto si è battuta per le unioni civili.

