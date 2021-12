Ha interpretato i protagonisti delle telenovelas anni ’90 più amate: com’è cambiato dopo 25 anni

In Italia è ricordato per aver recitato nel ruolo di protagonista maschile delle telenovelas anni ’90 Perla nera e Zingara, ma com’è oggi?

Ha fatto innamorare le telespettatrici amanti del genere: Gabriel Corrado è un volto familiare ancora oggi per milioni di persone grazie ai ruoli che interpretò negli anni ’90 al fianco della famosissima Andrea Del Boca.

Nato a Buenos Aires il 12 dicembre del 1960, l’attore argentino vestì i panni di Tomàs e Giuliano in due telenovelas trasmesse da Rete 4 a metà degli anni ’90: Perla nera e Zingara. Lo ricordiamo anche in ruoli secondari in La donna del mistero, Manuela e Batticuore.

Nel suo Paese natale ha però proseguito la carriera di attore con tante altre telenovelas, anzi ha ampliato il suo raggio d’azione lavorando a volte anche come conduttore e scrittore. E’ autore infatti di una trilogia di romanzi intitolata El Secreto Aladina la cui primo volume fu presentato proprio in Italia alla Fiera Internazionale del libro di Bologna.

Gabriel Corrado oggi: com’è il divo delle telenovelas anni ’90

Molto amato per il suo talento di attore ma anche per la sua avvenenza, Gabriel oggi ha 61 anni, compiuti proprio poche settimane fa.

Sposato con Constanza Feraud dal 1989, Corrado è padre di tre figli, Lucas, Lucía e Chiara. Dal suo seguitissimo profilo Instagram, possiamo vedere che non è affatto cambiato da quando lo vedevamo sul set di Perla nera. Anzi, si può tranquillamente dire che ha acquistato ancora più fascino!

Incredibile come per lui gli anni sembrino non essere passati!