Impossibile dimenticarla, fu la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne: che fine ha fatto oggi la protagonista dell’amatissima trasmissione?

Quanto vi manca Uomini e Donne? La trasmissione di Maria De Filippi è in vacanza solo da qualche giorno, ma i telespettatori ormai non sanno fare a meno dell’appuntamento quotidiano. In attesa di seguire le nuove avventure del trono più famoso della tv, facciamo un tuffo nel passato! Ricordate la corteggiatrice che vi mostriamo in foto?

Non si tratta di un’ex corteggiatrice qualsiasi, poiché è stata proprio la scelta finale del tronista! Cosa è successo a telecamere spente? La storia è terminata o sono ancora insieme? Scopriamo i dettagli di questa storia d’amore nata in tv.

Uomini e Donne, fu la corteggiatrice scelta dal tronista nel 2018: eccola oggi, più bella che mai

Nata a Trento nel 1998, Virginia Stablum è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. La sua bellezza, ma anche la sua dolcezza, hanno conquistato il pubblico del programma, ma non solo! Virginia fu infatti la scelta del tronista Nicolò Brigante: era maggio del 2018 quando la coppia è nata in studio, con la consueta pioggia di petali rossi. Come è andata a finire?

Purtroppo, la storia tra Virginia e Nicolò non ha avuto lieto fine, ed è terminata poco dopo l’uscita di scena dal programma. Prima della partecipazione a Uomini e Donne, la giovane trentina ha avuto una storia con Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez.

Spulciando il suo canale ufficiale di Instagram, Virginia non si mostra in compagnia di eventuali partner: l’ex corteggiatrice dovrebbe essere al momento single. Il suo profilo, seguito da 374 mila followers, è ricco di foto e video delle sue giornate, ecco un selfie postato qualche giorno fa:

Eh si, il tempo passa ma la bellezza di Virginia non passa mai. E voi, ricordate la sua avventura ad Uomini e Donne? Vi piaceva insieme a Nicolò?