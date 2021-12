La clinica della pelle, la vita di Vicki è stata completamente sconvolta a causa del suo problema: cos’è esattamente successo con la dottoressa Craythorne.

Vicki ha deciso di chiedere aiuto alla dottoressa per via della malattia della pelle che le aveva completamente cambiato e stravolto la vita anni prima. E che, a distanza di tempo, continuava fortemente a condizionarla.

Protagonista della terza stagione de La clinica della pelle, la giovanissima Vicki ha deciso di prendere parte al programma di Real Time a causa dell’enorme protuberanza che le era spuntata circa 7 anni prima. E che, da quel momento, ha condizionato la sua esistenza. Di giorno, la paziente della dottoressa Craythorne era un’igienista dentale. Di notte, invece, era una deejay. Tutto normale, potremmo dire, se non fosse per il fatto che Vicki ha raccontato di essere fortemente condizionata e di non essere solita a godersi le serate per via del forte imbarazzo che prova. “Mi preoccupa il ritmo con cui cresce”, ha detto Vicki alle telecamere del programma. Spiegando che, inizialmente, la situazione sembrava essere sotto controllo, ma di essere peggiorata da un momento all’altro. “Ho il timore che cresca sempre di più”, ha detto ancora.

Vicki a La clinica della pelle: vita stravolta, cos’è successo

Vicki ha deciso di partecipare a La clinica della pelle perché fortemente intenzionata a riprendere in mano la sua vita. E, soprattutto, perché decisa a non provare più imbarazzo e disagio nel corso delle sue serate da deejay.

Circa 7 anni prima della sua partecipazione a La clinica della pelle, sulla spalle destra di Vicki è spuntato un lipoma. Che, oltre a destarle preoccupazione per la crescita eccessiva ed improvvisa, la condizionava fortemente nei movimenti. Recatasi presso lo studio della dottoressa Craythorne, la donna è venuta a sapere che il lipoma cresciuto sulla spalla era il classico lipoma a grappolo. Nulla di grave, sia chiaro! Tanto è vero che l’operazione per asportarlo è stato davvero rapido ed indolore.

“Mi ha resa davvero felice. Posso tornare ad essere quello che ero”, ha detto Vicki a La clinica della pelle dopo l’operazione. Non nascondendo assolutamente la sua emozione e commozione.