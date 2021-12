Maddalena Corvaglia si mostra in ospedale: “Mia mamma è stata operata”, cos’è successo all’ex velina di Striscia la notizia.

Un Natale decisamente diverso ed insolito, quello che Maddalena Corvaglia sta vivendo in queste ultime ore. A raccontarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale.

Qualche ora fa, Maddalena Corvaglia non soltanto non ha potuto fare a meno di augurare ai suoi sostenitori un buon Natale, ma non ha nemmeno occasione di poter raccontare loro cosa le è successo in questi ultimi giorni. Attualmente, come scritto dalla diretta interessato a corredo della sua ultima foto, la bella pugliese si trova all’Ospedale San Raffaele di Milano. È proprio qui che ha trascorso questi ultimi giorni. E dove sua madre, purtroppo, è ricoverata. “È stata operata alla vena aortica”, ha spiegato la Corvaglia ai suoi sostenitori. “È il nostro Natale, dopo 20 anni trascorsi in Puglia, per la prima volta lo trascorriamo a Milano”, ha scritto ancora. Passando, poi, a ringraziare tutto lo staff medico del nosocomio milanese. Scopriamo, però, cos’è successo nel minimo dettaglio.

Maddalena Corvaglia, lo scatto in ospedale: cos’è successo e come sta la sua mamma

È proprio con questo scatto in ospedale che Maddalena Corvaglia ha fatto gli auguri ai suoi sostenitori di Natale ed ha anche raccontato loro cosa le è successo in questi ultimi giorni. A differenza degli altri anni, come sottolineato dalla diretta interessata, l’ex velina di Striscia la notizia non è in Puglia a festeggiare il Natale serenamente, ma si trova presso il San Raffaele di Milano per assistere sua madre che, nei giorni scorsi, ha subito un intervento.

“Ha subito un intervento di sostituzione della valvola aortica”, ha spiegato la bella Maddalena Corvaglia a corredo di questo post. Spiegando, quindi, l’accaduto. A quanto pare, infatti, da un paio di giorni, la mamma dell’ex velina è da poco uscita dalla terapia intensiva. E, ad oggi, è ancora ricoverata in reparto. “È stato un dono ed una gioia per me scoprire conoscere la realtà ospedaliera del San Raffaele”, ha continuato a dire. Ringraziando, quindi, tutto lo staff medico dell’ospedale per le cure ed attenzioni che, in un giorno di festa come questa, riserva ai suoi pazienti.

Facciamo tantissimi auguri a Maddalena Corvaglia e un augurio di veloce guarigione a sua mamma.