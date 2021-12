Guardatela bene oggi: è bellissima, ma vederla com’era prima di Vite al Limite vi lascerà davvero a bocca aperta, difficile credere che sia lei.

Oggi è davvero bellissima, vero? Dopo Vite al Limite la protagonista di questo nostro articolo sembrerebbe aver ripreso in mano le redini della propria vita. E di essere ritornata più in forma che mai. D’altra parte, era proprio questo il suo obiettivo: dimagrire!

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite abbiamo conosciuto tantissime storie di paziente gravemente obesi. E ciascuna di esse ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi per un motivo e chi per un altro, infatti, tutti sentivano l’esigenza di rivolgersi al dottor Nowzaradan. E di riappropriarsi non soltanto del proprio corpo, ma anche della propria vita. Ecco. La paziente del chirurgo iraniano di cui vi parleremo tra qualche istante rientra alla grande tra questi. Entrata a far parte del programma con un peso che superava di gran lunga i 250 kg, la trentaduenne del Texas ha raccontato di avere avuto problemi col cibo e quindi col peso sin da piccola. Giunta all’età di 32 anni, però, ha sentito l’esigenza di chiedere aiuto. Pensate, il suo percorso è durato due anni. Ed i risultati ottenuti sono stati pazzeschi! Com’era prima?

Vederla com’era prima di Vite al Limite vi sconvolgerà: impossibile credere che sia lei

Grazie a Vite al Limite, la trentaduenne del Texas è riuscita a riprendere in mano le redini della propria vita. Terminato il suo percorso, che è durato esattamente due anni, infatti, la paziente del dottor Nowzaradan è riuscita a centrare il suo obiettivo. E a ritornare in forma. E, sia chiaro, non siamo assolutamente noi a dirlo, ma il suo canale Facebook. Di chi parliamo? In molti la ricorderanno e in molti sono curiosi di sapere che fine ha fatto oggi. Stiamo parlando proprio di Tanisha Cleveland.

Quando è ultimato il suo programma all’interno della clinica di Houston, Tanisha Cleveland è riuscita ad uscirne con quasi 50 kg in meno. Ritornata a casa, però, sembrerebbe che la trentaduenne abbia continuato a seguire un regime alimentare sano e regolato. E che adesso goda di una forma fisica davvero pazzesca! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: siete curiosi di sapere com’era prima? Oggi è splendida, ma com’era prima della sua partecipazione al programma? Difficile da crederci:

