Sapete chi è la cugina di Luca Argentero? Difficile ‘arrivarci’ subito

Sapete chi è la cugina di Luca Argentero? Non è facile capirlo, lei è famosissima e molto amata.

Luca Argentero è oggi un attore e un conduttore televisivo italiano amatissimo. Ha conosciuto la notorietà nel 2003, quando partecipa come concorrente al Grande Fratello. Nel reality si classifica al terzo posto. Dopo quell’esperienza, cominciano per lui alcune ospitate in televisione e lavora come modello.

Esordisce sul piccolo schermo, come attore, nella fiction Carabinieri. Arriva sul grande schermo con il film A casa nostra e un anno dopo è di nuovo al cinema con Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Con questo film, riceve il riconoscimento come miglior attore non protagonista. L’abbiamo amato e apprezzato, in Doc-Nelle tue mani, nel ruolo del protagonista Andrea Fanti. Oggi, vanta una carriera incredibile, ma tutto ha avuto inizio, come vi abbiamo detto, con la sua partecipazione al Grande Fratello. E’ stata sua cugina a proporlo ai casting: sapete di chi parliamo? E’ famosissima.

Luca Argentero, sapete chi è sua cugina? E’ famosissima, non è facile ‘arrivarci’

L’esperienza al Grande Fratello, nel 2003, è stata per lui un trampolino di lancio. Uscito dalla casa più spiata d’Italia, ha cominciato ad essere ospite in alcuni programmi televisivi e a lavorare come modello, fascino e bellezza non mancano di certo a Luca Argentero.

Qualche anno più tardi, arriva per lui una svolta. Esordisce come attore sul piccolo schermo in una serie televisiva di successo, Carabinieri. L’abbiamo visto dalla quarta alla sesta stagione, interpretare Marco Tisi. Subito dopo, debutta sul grande schermo con il film A casa nostra e un anno dopo, in Saturno contro, di Ferzan Ozpetek. In questi anni, ha recitato in tantissimi film e serie tv, vestendo ruoli sempre diversi. Come abbiamo già detto, Argentero ha conosciuto la popolarità grazie alla partecipazione al Grande Fratello. A proporlo ai casting è stata sua cugina. Sapete chi è?

La cugina dell’attore è la bellissima Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti. E’ stata proprio la Ventura a proporlo ai casting del reality, passo giusto, perchè l’attore fu scelto. Alessia è oggi una conduttrice, una modella, un’attrice, ed è tra le showgirl più amate. Voi eravate a conoscenza di questo dettaglio?