Negli anni ha mantenuto lo stesso splendido sorriso e gli occhi ‘furbetti’: è proprio lei! Siete riusciti a riconoscere questa tenerissima bambina?

Chi è questa adorabilissima bambina ritratta in foto? Ovviamente, vi penseremo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, stiamo parlando di un’amatissima ed apprezzatissima attrice italiana.

Nata a Roma nel 1964, l’attrice ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo quando era soltanto una ragazzina. Da quel momento, però, non si è mai più fermata. Attrice cinematografica, teatrale e televisiva, la splendida romana vanta di un successo davvero impressionante. E, sia chiaro, ne vanta anche sui social, dove è amatissima e seguitissima. Di chi stiamo parlando, però? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ha mantenuto lo stesso ed identico sorriso negli anni, lei è l’amatissima attrice da bambina: l’avete riconosciuta?

Tutti noi siamo soliti condividere ogni cosa con il nostro pubblico social. Ad anche le nostre celebrità italiano non perdono mai occasione di farlo. È proprio per questo motivo che, spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato, che ce la mostra da bambina. Non sappiamo quanti anni siano passati da questa foto, sia chiaro. Nonostante questo, però, non abbiamo potuto fare a meno di notare alcuni ‘dettagli’ che sono rimasti completamente invariati nel tempo.

Se fate attenzione alla foto, infatti, non potrete fare a meno di quanto gli occhi ‘furbi’ e quel sorriso splendido sia molto familiare. Siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? La risposta è davvero semplicissima: Nancy Brilli. Avete letto proprio bene, si! È lei questa splendida bambina, di cui non conosciamo l’età, ad essere rappresentata in questa foto. Diteci la verità: non è bellissima?

Il retroscena che non avreste mai immaginato

Nancy Brilli è un’attrice famosissima ed amatissima, eppure siamo certi che non tutti sanno come ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo. Da quanto si apprende dal web e come, tra l’altro, vi abbiamo raccontato in un nostro articolo, sembrerebbe che galeotta fu una sua compagna di classe. Stiamo parlando proprio di Vittoria Squitieri, figlia dell’immenso regista Pasquale. È proprio tramite lei, infatti, che la splendida romana ha conosciuto il buon Squitieri. Ed ha avuto un primo ruolo davvero importantissimo. Da quel momento, poi, tutto è storia.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?