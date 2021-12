Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato: finalmente rompe il silenzio, chi è Alfredo; l’opinionista di Uomini e Donne parla del suo nuovo amore.

È uno dei volti più amati della nostra tv: nel ruolo di opinionista di Uomini e Donne fa compagni al pubblico da ormai tantissimi anni. Parliamo di Tina Cipollari, regina indiscussa della trasmissione di Maria De Filippi. Dove ama parlare delle storie d’amore e le vicende sentimentali degli altri, ma cosa sappiamo di lei?

Come trapelato già da diversi mesi, dopo la rottura con Vincenzo Ferrara, nella vita di Tina c’è un nuovo amore! Di lui, però, l’opinionista non ha voluto mai parlate, almeno finora.. scopriamo cosa ha raccontato al settimanale Vero.

Si chiama Alfredo ed è il nuovo fidanzato di Tina Cipollari: cosa ha detto di lui l’opinionista

Ora è ufficiale: Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato! A confermarlo è stata proprio lei, intervistata dal settimanale Vero. I due si sono conosciuti nel corso dell’estate, ma di lui Tina non ama parlare molto, per non destabilizzare i suoi figli: Tina è mamma di Mattias, Gianluca e Francesco, nati dal matrimonio con Kikò Nalli. “Non voglio destabilizzarli, non possono passare da un uomo all’altro, avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male.”, spiega la Cipollari, facendo riferimento alla fine burrascosa della sua ultima relazione. Del suo nuovo amore, quindi, conosciamo solo il nome!

“Non voglio esporre Alfredo, correre troppo“, spiega Tina, che preferisce essere cauta essendo stata sfortunata in amore in passato.

Insomma, per il momento Alfredo resta un uomo “misterioso”: Tina lo presenterà a Uomini e Donne come una volta ha proposta a Maria De Filippi? Non ci resta che attendere ulteriori news! Nel frattempo i nostri migliori auguri per questa nuova coppia.