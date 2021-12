In Twilight è stato Jasper: vedere l’attore fuori dal set vi lascerà senza parole, perchè è completamente diverso.

Twilight è una serie cinematografica molto amata. Il primo film è uscito nel 2008 e ha visto protagonisti Kristen Stewart nel ruolo Bella Swan e Robert Pattinson, nel ruolo del vampiro Edward. I due giovani si incontrano a scuola.

Bella inizia a sospettare di Edward, pensando che in lui ci sia qualcosa di diverso. In un incontro con il giovane, il vampiro conferma i dubbi di Bella e i due si dichiarano reciprocamente. Decide di portare l’amata a conoscere la sua famiglia, i Cullen. In questa famiglia fa parte anche Jasper, uno dei figli adottivi di Carlisle ed Esme Cullen. Jasper è stato l’ultimo ad unirsi alla famiglia di vampiri ed è infatti l’unico ad avere ancora dei problemi con la ‘dieta’ particolare della famiglia Cullen, che vieta di nutrirsi di sangue umano. Il vampiro è apparso con occhi dorati e colorito pallido, ma avete visto l’attore che l’ha interpretato fuori dal set? E’ completamente diverso.

Jasper fa parte della famiglia Cullen in Twilight: l’attore è completamente diverso oggi

Jasper entra a far parte della famiglia Cullen per ultimo, rispetto agli altri membri. Proprio per questo, è l’unico ad avere ancora dei problemi con la “dieta” particolare della famiglia Cullen, che vieta di nutrirsi di sangue umano.

Quando Bella viene portata da Edward ad incontrare la sua famiglia, Jasper è determinato a uccidere la ragazza per non lasciare testimoni, ma poi lascia perdere quando Alice gli rivela che Bella sarà la propria futura migliore amica e sarà la futura compagna di Edward. Questo personaggio è apparso con occhi dorati, colorito pallido e capelli biondi, ma avete visto l’attore fuori dal set? E soprattutto, avete visto com’è oggi?

Jackson Rathbone ha interpretato la parte di Jasper in Twilight, fin dal primo film della saga cinematografica. E’ stato grazie a questo ruolo che si è fatto conoscere al grande pubblico. Guardando l’attore in questo scatto, vediamo che è completamente diverso dal suo personaggio nella saga. I capelli sono corti e ovviamente, lo sguardo è diverso. L’avreste riconosciuto così?