Arriva un retroscena che spiazza i follower su Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici: “una cosa che non sa nessuno”

La giovanissima Giulia Stabile, dopo la sua vittoria nell’ultima edizione di Amici, sta accumulando successi dopo successi. Il suo grande talento di ballerina l’ha fatta spiccare, ma ora arriva un retroscena inaspettato che spiazza i suoi follower. Cosa sarà successo?

Giulia Stabile dopo la vittoria nel talent show, è rimasta tra le accoglienti braccia di Maria De Filippi, partecipando ad alcune puntate di Amici 2021 e anche a Tu si Que Vales, dove ha improvvisato uno strepitoso ballo insieme al concorrente Sadek. La dolce Giulia è una ragazza molto timida e riservata, conosciamo alcuni lati della sua vita privata grazie alla partecipazione ad Amici. Come la sua relazione con il cantante Sangiovanni, secondo arrivato dopo la sua Giulia e personaggio acclamatissimo. Non è un segreto che Giulia Stabile sia rimasta molto vicina anche a Raffaella Mennoia, il braccio destro in alcuni programmi di Maria De Filippi. Infatti, la Mennoia ha svelato un retroscena su Giulia durante un’intervista.

Il retroscena su Giulia Stabile: “una cosa che non sa nessuno”

Raffaella Mennoia si è raccontata in un’intervista con Novella 2000, in cui ha parlato anche della ballerina vincitrice di Amici e del suo rapporto con lei, rivelando un dettaglio inaspettato. Le due donne sono visibilmente in sintonia, e Raffaella ha preso molto a cuore la ragazza, elogiandola come “Giulia è una cucciola, pura, buona, non l’ho mai sentita dire qualcosa di cattivo”.

Poi arriva la rivelazione: “Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me. Quando è uscita da Amici mi ha chiesto di aiutarla con i social e ho accettato col cuore. Giulia incarna la positività che vorrei trasmettere al mondo. È inclusiva, rispetta le diversità, non aderisce ai canoni classici della bellezza, ma quando balla sa essere straordinaria”. Bellissime parole spese per la giovane ragazza, che ha da subito conquistato tutti con il suo sorriso e la sua dolcezza. Spiando il suo profilo Instagram, che sarebbe appunto gestito dalla Mennoia, si possono vedere tantissimi video delle sue coreografie e le foto insieme al suo adorato Sangiovanni.

Vi sareste mai aspettati questa rivelazione su Giulia Stabile?