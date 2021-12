La puntata di Verissimo di Sabato 25 Dicembre non andrà in onda, ma quando ritorna? Scopriamo cosa ci sarà al suo posto: i dettagli.

Cambio di programmazione per i nostri amatissimi programmi televisivi! Dopo Amici e Uomini e Donne, anche un’altra punta miliare dei canali Mediaset ha salutato il suo pubblico nel corso della sua ultima puntata. Stiamo parlando proprio di Verissimo!

Esattamente il 19 Dicembre scorso, Silvia Toffanin ha salutato il suo amato pubblico. Ed ha dato appuntamento loro a Gennaio. Avete letto proprio bene, si! Verissimo attualmente è in pausa. E questo significa che sia oggi, Sabato 25 Dicembre, che domani, ma anche la settimana prossima, il famoso programma di Canale 5 non andrà affatto in onda. Seppure sia inarrestabile e sempre vogliosa di tenere compagnia il suo pubblico, la Toffanin si è presa una pausa dalla tv per ricaricarsi e ritornare in onda più spumeggiante di prima. Quello che, però, adesso vogliamo sapere è: quando tornerà Verissimo su Canale 5? Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Quando torna in onda Verissimo?

Senza alcun dubbio, è proprio questa la domanda che vi siete posti in tantissimi in queste ultime ore: quando andrà in onda nuovamente Verissimo? Appurato che oggi 25 Dicembre e né nelle prossime settimane, Silvia Toffanin farà compagnia il suo pubblico, siete curiosi di sapere quando potremmo ammirare nuovamente la sua bellezza e la sua bravura.

Come tutti gli altri programmi di cui vi abbiamo parlato proprio recentemente, la ripresa di Verissimo è prevista per la prima settimana di Gennaio. Saltato l’appuntamento del 1 e 2 Gennaio, infatti, Silvia Toffanin ritornerà al centro dello studio di Cologno Monzese insieme a suoi ospiti Sabato 8 Gennaio. Insomma, qualche giorno dopo l’Epifania, che tutte le feste porta via, anche la conduttrice ritornerà col suo Verissimo.

Cosa ci sarà oggi al suo posto?

Appurato, quindi, che Verissimo ritornerà direttamente verso i primi di Gennaio, siete curiosi di sapere cosa andrà in onda al suo posto? Da quanto si apprende dalla programmazione di Canale 5, sembrerebbe che vada in onda un appuntamento davvero speciale. Terminata la replica de Il concerto di Natale andato in onda Venerdì 24 Dicembre, ci sarà il film ‘Tata magica’.

