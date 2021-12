Come hanno addobbato casa Andreas Muller e Veronica Peparini: luci che cambiano colore e creazioni da togliere il fiato

Avete visto come hanno addobbato la casa Andreas Muller e Veronica Peparini? Le Decorazioni sono da togliere il fiato.

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una coppia molto amata e apprezzata. Si sono conosciuti nel 2015 ad Amici, dove lui è entrato come allievo della scuola e lei era la sua insegnante di danza. L’amore è arrivato dopo, quando l’esperienza per il ballerino si è conclusa, e pian piano.

Una delle prime foto apparse sui social ha conquistato i fan. I follower già sospettavano allora di questo avvicinamento e lo scatto insieme è stata solo una conferma. “Io l’ho amato prima come allievo, poi con il tempo il sentimento è maturato ed è diventato altro, l’amore che è oggi”, ha detto Veronica Peparini a Verissimo, quando, insieme ad Andreas, è stata intervistata da Silvia Toffanin. Sono molto uniti e vivono insieme. In questo periodo di festività natalizie, anche loro, come tutti noi, hanno voluto dare un po’ di animo alla casa: avete visto le loro decorazioni? Difficile non restarne incantati.

Leggi anche Kim Kardashian, l’originalissima idea per Natale: per tutto il mese di dicembre i suoi figli si sveglieranno così

Andreas Muller e Veronica Peparini: avete visto la loro casa addobbata?

Il Natale è arrivato, c’è chi passa questi giorni in famiglia e chi preferisce fare altro. Ma tutti o almeno, la maggior parte delle persone, hanno voluto rendere la propria casa più luminosa, decorandola con gli addobbi di Natale.

Leggi anche Cristiano Ronaldo e Georgina: come hanno addobbato la casa per Natale

Anche Andreas Muller e Veronica Peparini, lui professionista di Amici e lei, maestra di danza della scuola, hanno deciso di addobbare la casa in cui vivono insieme. Sui social, il ballerino ha pubblicato alcuni scatti in cui ha mostrato l’albero di Natale e altri dettagli meravigliosi. A quanto pare, in casa Peparini-Muller, l’albero non passa inosservato.

Le luci cambiano colore e sono molto belle. Dobbiamo dire che, da quanto scritto dal ballerino, sembrerebbe che sia stato lui a creare questa magia. Ma c’è poi il pezzo forte, ha creato un villaggio di Lemax, con tantissime particolarità.

Gli elementi sono dotati di luce, movimenti e musiche, e rendono il tutto animato, con tante statuine, case e alberi di Natale. E’ tutto meraviglioso! E voi, avete addobbato la vostra casa?