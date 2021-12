Alessandro Gassman, tutto sulla vita privata dell’attore: chi sono la moglie e il figlio; tutte le curiosità sulla sua famiglia.

Lui non ha assolutamente bisogno di presentazioni, è uno degli attori italiani più amati di sempre. Reduce dal successo della fiction Rai Un professore, Alessandro Gassman è apprezzatissimo dal pubblico, che conosce ormai a memoria tutti i suoi lavori. E della sua vita privata?

Forse non tutti sanno che l’attore è sposato dal 1998 ed è innamoratissimo della moglie: dal loro matrimonio è nato un figlio splendido…che conosciamo molto bene! Scopriamo i dettagli della famiglia Gassman.

Alessandro Gassman, chi sono la moglie e il figlio: la vita privata dell’amatissimo attore

Lui lo conosciamo benissimo, ma cosa sappiamo della famiglia di Alessandro Gassman? Il figlio del celebre Vittorio Gassman è sposato da ben 23 con Sabrina Knaflitz, anche lei attrice, nata a Roma da papà austriaco: di lei non si sa molto, se non che ha 53 anni. I due sono innamoratissimi, ma non sono apparsi spesso insieme: nonostante sia attrice, Sabrina non ama le luci dei riflettori , non ha profili social e non rilascia interviste. Più volte Alessandro ha ammesso di dovere tutto a lei, che si occupa del figlio, della casa e della gestione del suo lavoro. Dal loro grande amore è nato Leo, che conosciamo benissimo!

Leo Gassman ha intrapreso la carriera musicale, già con grande successo: nel 2018 ha partecipato a X Factor e nel 2020 è arrivata la vittoria a Sanremo Giovani. Una vittoria che Alessandro ha festeggiato così: “La sera che ha vinto Sanremo mi stavo sentendo male, ho fatto un grido disumano e mi stavano per cacciare dall’hotel nel quale soggiornavo”, ha raccontato l’attore durante una puntata di Domenica In in cui fu ospite.

Insomma, una famiglia meravigliosa, ricca di artisti. E voi, conoscevate la moglie e il figlio del mitico Alessandro Gassman?