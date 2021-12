Beautiful nel 2022, nuovi arrivi e addii: chi entra in scena e chi lascia la soap; tutte le anticipazioni per il nuovo anno.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di un nuovo anno, che porterà tantissime novità anche per quanto riguarda Beautiful. Come sappiamo, tra le puntate in America e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi: possiamo quindi anticiparvi alcune cose che accadranno molto presto!

Se non temete spoiler e siete curiosi di avere qualche succulenta anticipazione, continuate a leggere. In particolare, cercheremo di capire chi lascerà la soap e chi, invece, tornerà, più carico che mai. Scopriamo tutti i dettagli!

LEGGI ANCHE —->In Beautiful interpreta Vinny, ma sapete chi è sua moglie? La conosciamo benissimo

Beautiful, le anticipazioni del 2022: chi saranno e nuovi arrivi e chi dirà addio alla soap?

Il 2022 sarà un anno scoppiettante per Beautiful! Si, perché accadrà davvero di tutto nella soap opera americana. Partendo dai clamorosi ritorni in scena, di alcuni tra i personaggi più amati di sempre. Torneranno a Beautiful, nell’ordine, Sheila Carter, Deacon Sharpe e Taylor Hayes! Ognuno di loro con un obiettivo ben preciso e disposti a tutto per ottenerlo. Ne vedremo delle belle. Ma se qualcuno torna, c’è chi andrà via.

O meglio, ci saranno una serie di personaggi che saranno “accantonati” momentaneamente, pur non lasciando definitivamente la soap: tra questi ci sono Wyatt, Flo e la mamma di quest’ultima Shauna. Chi lascerà per sempre la soap è, invece, Vinny Walker, l’amico e coinquilino di Thomas Forrester. Quest’ultimo morirà in circostanze agghiaccianti: presto sarà centrale nella trama e sarà protagonista di colpi di scena incredibili.

Lascerà Los Angeles anche Zoe Buckingham, ritrovatasi sola e tradita da Carter, che inizierà una relazione clandestina con Quinn. Sarà un addio definitivo o un arrivederci, come accade a tantissimi protagonisti della soap?

LEGGI ANCHE —–>Tradimento shock a Beautiful: passano la notte insieme, a scoprire tutto è Brooke!

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità della seguitissima soap opera. E voi, quale ritorno attendete con maggiore ansia tra i tre che vi abbiamo spoilerato?