Bellezza che lascia senza fiato: avete mai visto la terza figlia di Demi Moore e Bruce Willis?

Dal 1987 al 2000 Demi Moore e Bruce Willis sono stati una delle coppie più ammirate di Hollywood: avete mai visto la loro terza figlia?

Demetra Gene Guynes, in arte Demi Moore, e Walter Bruce Willis sono tra i divi del cinema più acclamati e ed hanno due carriere strepitose alle spalle. Dal loro matrimonio, durato tredici anni, sono nate tre figlie: Rumer, Scout e Tallulah.

Quest’ultima è la terzogenita delle due star americane ed è nata il 3 febbraio 1994 a Los Angeles. La sua vita non è stata sempre facile nonostante la ricchezza e il successo dei genitori: proprio la loro separazione infatti ha rappresentato per Tallulah un duro colpo da affrontare.

La ventisettenne ha raccontato di aver sofferto in passato di problemi di droga, alcol e alimentari. I dissapori in famiglia l’hanno spinta ad allontanarsi dalla madre per un periodo, ma oggi è riuscita a recuperare un bellissimo rapporto con lei. Merito forse della ritrovata felicità in campo amoroso: proprio l’anno scorso per la terza figlia di Demi Moore e Bruce Willis c’è stata una meravigliosa novità al riguardo!

Tallulah, chi è il compagno della figlia di Demi Moore e Bruce Willis

Nel 2020, infatti, la ragazza dei due divi del cinema ha accettato la prosposta di matrimonio del compagno, Dillon Buss. Il romantico momento, con tanto di anello con diamante, è stato condiviso dalla coppia sui social.

Anche Buss è un regista e pare che sia stato proprio grazie a lui che Tallulah è riuscita a ricucire il rapporto con la madre. Dal suo profilo Instagram dove è molto seguita, si notano la sua propensione a cambiare spesso colore di capelli e la sua passione per i tatuaggi.

In ogni caso, Tallulah resta davvero magnifica: avete visto come somiglia sia alla mamma che al papà?