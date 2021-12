Ecco la casa di Ciro Immobile, è un vero e proprio gioiello: c’è anche la ‘stanza cinema’, che bello!

Ciro Immobile è uno dei calciatori più forti e conosciuti del nostro paese e dopo le molte partite e allenamenti, ama tornare nella tranquillità della sua casa. Sicuramente non può abitare in una casa comune. Sapete dove vive e come è fatta casa sua? Scopriamolo insieme.

Ciro Immobile ha conquistato una certa fama per via del suo grande talento come giocatore della Lazio. Classe 1990, l’attaccante della biancazzurra è nato e cresciuto a Torre Annunziata, ma fin da giovane ha lasciato la sua terra d’origine per seguire il suo sogno e realizzarlo in giro per tutto il mondo. Nei suoi vari spostamenti, come la Germania, Spagna e ora Italia, il capitano non lascia mai a casa la bella moglie Jessica Melena e i tre figli, i quali vivono con lui in una grande villa in mezzo alla natura dove c’è anche un’enorme stanza cinema. Scopriamo dove vive Ciro Immobile e com’è fatta casa sua.

Ecco la casa di Ciro Immobile, un vero gioiello!

La casa di Ciro Immobile è un vero sogno, e lo si può vedere dalle numerose foto e storie Instagram di Immobile e sua moglie. Probabilmente l’abitazione si trova a Roma o nei dintorni, per rendere gestibile la carriera di calciatore di Immobile. La casa si presenta come una grande villa su più piani, con enormi vetrate che permettono alla luce di illuminare l’ambiente. I pavimenti della casa sono tutti di marmo bianco e rendono ancora più spazioso il grande salotto dove si riunisce tutta la famiglia.

Anche le camerette dei suoi bambini non sono da meno, un tripudio di colori e letti da vere principesse. Ma la cosa probabilmente più strabiliante è anche l’enorme stanza addetta alla sala cinema. È nascosta e con poltrone e moquette rosse, proprio come un vero cinema. Ciro Immobile ama passare qui il tempo insieme alla famiglia, guardando un bel film, oppure giocare ai videogiochi, con uno schermo davvero enorme.

Una casa veramente da sogno, per Ciro Immobile! Ve l’aspettavate così e con la sala cinema privata?