Un vero e proprio cambiamento choc a Vite al Limite: dimagrisce ben 123 kg, ma sapete com’era prima? Vederla vi lascerà senza fiato!

Di cambiamenti choc a Vite al Limite, diciamoci la verità, ne abbiamo visti davvero tantissimi. Quello di cui vi parleremo tra qualche istante, vi assicuriamo, vi lascerà davvero senza fiato! Perché? Il motivo è davvero semplice: è dimagrita ben 123 kg!

Leggi anche –> Dopo Vite al limite pesava 116 kg: sui social si mostra così, ma avete visto com’era prima? Cambiamento clamoroso

Entrata a far parte della schiera dei pazienti del dottor Nowzaradan insieme al suo compagno con un peso che superava i 200 kg, la donna sentiva l’esigenza di ritornare in forma. E di riappropriarsi della sua vita. E, dati i risultati ottenuti, possiamo affermare che sia riuscita a portare a termine il suo obiettivo. Una volta terminato il suo percorso in clinica, infatti, è riuscita a dimagrire ben 123 kg. Segnando, quindi, un record davvero impressionante. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’era prima? Appurato che, una volta uscita dalla clinica la bilancia segnava ben 126 kg, com’era prima di partecipare al famoso programma di Real Time? Resterete davvero sotto choc!

Leggi anche –> Vite al Limite, aveva solo 24 anni ma la sua storia era davvero drammatica: decisione choc, è stato inevitabile

A Vite al Limite è dimagrita ben 123 kg, ma sapete com’era prima? Cambiamento choc

La storia di cui vi stiamo parlando è stata raccontata nel corso della sesta stagione di Vite al Limite. Facciamo esattamente riferimento a Rena Kiser, compagna di Lee Sutter. La coppia, come ricorderete, aveva deciso di partecipare al programma per il suo peso eccessivo. Ed entrambi, a fine percorso, avevano ottenuto dei risultati piuttosto importanti. Pensate, Rena non soltanto è riuscita a dimagrire 123 kg, ma la sua bilancia era riuscita a segnare 126 kg. Insomma, fatevi un po’ due conti!

Leggi anche –> Non penserete mai che sia lei prima di Vite al Limite: guardatela oggi, da non credere ai propri occhi

Ad oggi, Rena gode di ottima forma. E seppure siamo consapevoli che il suo cammino sia ancora tutto in salita, possiamo affermare che è riuscita ad ottenere dei risultati davvero pazzeschi in pochissimo tempo. A questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di conoscerla com’era prima? Vi accontentiamo subito:

Davvero incredibile, vero? Vederla prima di Vite al Limite vi ha lasciato davvero senza parole, ne siamo sicuri!