La casa di Anna Tatangelo: stupenda, una vera e propria bomboniera; dove vive l’amatissima cantante.

La sua voce ci fa sognare, ma non è soltanto una cantante. Nell’anno che sta per concludersi, Anna Tatangelo ci ha emozionato alla conduzione di Scene da un matrimonio e come giudice del game show di Canale 5 All together Now. In attesa di scoprire i suoi nuovi progetti, che ne dite di fare un “salto” a casa sua?

In molti saranno curiosi di scoprire dove vive la splendida artista e, attraverso i social, è possibile scorgere qualche dettaglio della sua meravigliosa ed elegante casa. Diamo un’occhiata!

Anna Tatangelo, avete mai visto la sua casa a Roma? I dettagli

Avete mai visto la casa di Anna Tatangelo? Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante ha lasciato la villa a Roma in cui viveva con lui per trasferirsi in un appartamento, sempre nella Capitale. Qui vive con l’uomo più importante della sua vita, il figlio Andrea. Ma com’è fatta la sua casa? Spulciando il canale Instagram della nota cantante, è possibile vedere qualche angolo della sua abitazione: spesso Anna si fotografa in casa. Una casa dove il colore predominante è senz’altro il bianco!

Pavimenti e pareti chiari, che illuminano l’appartamento, in pieno stile minimal: pochissimi quadri alle pareti, pochi complementi di arredo. Una casa moderna e confortevole, dove non mancano piante per dare un tocco di colore e di natura; ecco uno scorcio del salotto, dove spicca un enorme divano super confortevole:

Anche in camera da letto, caratterizzata da ampie finestre come le altre camere, domina il bianco e il grigio chiaro:

Insomma, una casa da sogno che si affaccia su Roma: vi piacerebbe vivere in questo appartamento? Per vedere ulteriori dettagli dell’abitazione, non dimenticate di seguire la splendida Anna su Instagram. La cantante è molto attiva sui social e ama condividere foto e video con i fan, dagli scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana.