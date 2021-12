Celebrazione in riva al mare a Santo Domingo: l’ex gieffina si sposa

Celebrazione in riva al mare a Santo Domingo per l’ex gieffina: si sposa! Ma ha ricevuto una sorpresa in anticipo.

Soltanto qualche mese fa, è arrivato l’annuncio in diretta televisiva, proprio nel reality che l’ha vista protagonista nella precedente edizione: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip convolerà a nozze. Il matrimonio dovrebbe essere celebrato nel 2022.

Ma il fidanzato dell’attrice le ha organizzato una sorpresa in anticipo. A Santo Domingo hanno festeggiato il compleanno di lei e proprio su quella bellissima spiaggia, si sono scambiati amore eterno, in attesa di ufficializzare il matrimonio tra un anno. Le foto sono state pubblicate sul settimanale ‘Chi’. L’attrice non ne sapeva nulla ed è stata una vera e propria sorpresa ben organizzata e super emozionante, con tanto di abiti bianchi.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip convolerà a nozze nel 2022. Ma in attesa di scambiarsi le promesse ufficiali, ha ricevuto una sorpresa organizzata dal suo fidanzato, Mirko Gancitano.

Guenda Goria ha annunciato in diretta televisiva il matrimonio con il suo fidanzato. La coppia è intervenuta al Gf Vip qualche mese fa, dove, era concorrente suo padre Amedeo, uscito poi poco dopo. E qui, hanno comunicato anche al giornalista, la bellissima notizia. Mirko, però, le ha fatto una sorpresa del tutto inaspettata. Su una spiaggia di Santo Domingo, le ha fatto trovare dei vestiti bianchi: “Io non sapevo niente… mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta, mi ha sussurrato ‘Fidati di me'”, ha detto Guenda al settimanale Chi che ha riportato le foto della celebrazione.

L’attrice ha parlato di un primo assaggio di nozze. Il ‘si’ scambiato sulla spiaggia di Santo Domingo verrà ufficializzato tra un anno. Le nozze che sono state celebrate non hanno valore ufficiale in Italia, ma alla coppia è stato rilasciato un “certificato d’amore” che ha un importante valore simbolico. Che dire, Guenda Goria e Mirko Gancitano sono innamoratissimi e emanano profonda bellezza.