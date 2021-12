Conosciamo tutti Stefania Orlando, ma avete mai visto queste sue foto da ragazza?

La bellezza è senza dubbio tra le sue doti più evidenti, ma anche da ragazza Stefania Orlando era semplicemente splendida: guardate qua!

E’ una delle conduttrici italiane più preparate e belle che gli anni ’90 ci hanno regalato: ciò che stupisce però è che ancora oggi, all’età di 55 anni, Stefania Orlando sembri sempre una ragazza.

Fisico da fare invidia alle ventenni e un viso tra i più belli dell’intero mondo dello spettacolo sono ciò che di lei il pubblico tanto ammira oggi, ma ricordate com’era anni fa?

Ebbene, tenetevi forte perché le sue immagini da ragazza, durante i primi anni di carriera, vi lasceranno senza fiato!

Stefania Orlando, che spettacolo! E da ragazza non era da meno

Valletta, conduttrice, opinionista, cantante, concorrente di reality: il curriculum della Orlando inizia in tv nel 1993 ed è ricco è variegato, a dimostrazione del fatto che ‘oltre le gambe c’è di più’. Se così non fosse, non sarebbe entrata nel cuore di milioni di telespettatori che l’hanno conosciuta o l’hanno ritrovata con immenso piacere al GF Vip 5.

Nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha saputo mostrare sé stessa senza celarsi dietro finti buonismi, ha saputo divertirsi e divertire ed è riuscita perfettamente nel suo scopo: “Non vincere ma convincere”.

La sua partecipazione come concorrente di Tale e Quale Show ha messo in luce ulteriormente le sue doti di cantante e la sua imitazione di Mina non ha bisogno di commenti. Prima di approdare in televisione nel ’93 come valletta del programma di Canale 5 Sì o no? condotto da Claudio Lippi, sappiamo che Stefania aveva lavorato da giovanissima come agente immobiliare e fotomodella.

Dei primi anni della sua carriera, ci sono foto a dir poco meravigliose: l’immagine sopra risale ad una sfilata in cui sfoggia un trucco e dei capelli che le stanno divinamente. Qui sotto invece la vediamo in compagnia della compianta Raffaella Carrà.

La Orlando ha infatti lavorato accanto ai grandi della tv italiana: Gigi Sabani, Fabrizio Frizzi, Claudio Lippi e tanti altri. Da loro ha imparato sicuramente tantissimo: la sua professionalità è sotto gli occhi di tutti.