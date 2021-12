Da Wanda Nara a Paola Turani: dove hanno trascorso le festività natalizie i nostri Vip

Da Wanda Nara a Paola Turani: dove hanno trascorso le festività natalizie i nostri cari Vip? Cosa abbiamo scoperto dai loro profili social.

Stanno per giungere al termine le festività natalizie. Tra qualche giorno, diamo il benvenuto ad un nuovo anno. E, dopo questo momento, possono considerarsi completamente conclusi i giorni festivi. Come avete trascorso voi queste giornate? Avete preferito stare in famiglia o in compagnia delle persone a voi più care oppure vi siete concessi una breve vacanza?

Come avete scelto, quindi, di trascorrere queste festività natalizie? Alcuni dei nostri Vip, come testimoniano i loro canali social, hanno scelto di staccare un po’ la spina per qualche giorno e dedicarsi completamente ad altro. Siete curiosi di scoprire come hanno trascorso queste vacanze? E, soprattutto, dove hanno scelto di passare questi giorni? Benissimo, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. A partire da Wanda Nara fino a Paola Turani, vi diremo tutto sulle festività natalizie dei nostri amati Vip.

Leggi anche –> Come hanno addobbato l’albero i personaggi più famosi della tv? Pura curiosità, scopriamoli tutti

Da Wanda Nara a Paola Turani, dove hanno trascorso le festività i nostri Vip? Luoghi diversissimi

Per queste festività natalizie, alcuni dei nostri Vip hanno scelto di staccare un po’ la spinta della vita quotidiana. E di trascorrere questi giorni completamente in pace e in relax. C’è chi ha scelto di ‘fuggire’ dalle basse temperature di questi giorni per recarsi in un posto caldo. E chi, invece, ha scelto di sfidare il freddo andando sulla neve. Siete curiosi di scoprire qualche cosa in più?

Tra coloro che hanno scelto di lasciare il luogo di appartenenza per recarsi in un luogo caldo, vi sono proprio loro: Wanda Nara, Chiara Nasti, Elisabetta Gregoraci ed Alice Campello. La famiglia Icardi, ad esempio, ha scelto di ritornare in Argentina. Ed è qui che, tra una visita e un’altra, stanno trascorrendo questi giorni festivi. L’influencer napoletana, invece, è a Dubai insieme al suo Mattia Zaccagni. L’amatissima conduttrice calabrese, invece, sembrerebbe essere in Kenya insieme a suo figlio. Ed, infine, la splendida Campello è volata anche lei a Dubai insieme a tutta la sua famiglia.

Tra i Vip, invece, che hanno deciso di restare in Italia. E di rendere ancora più perfetta la magia del Natale, vi sono: Paola Turani e Giulia e Sangiovanni. Da poco diventata mamma, infatti, l’influencer ha trascorso questi giorni insieme al suo piccolo Enea e suo marito sulle Dolomiti. Ed anche l’amatissima coppia di Amici, infine, ha scelto di trascorrere questi giorni sulla neve.

Leggi anche –> La casa in montagna di Paola Turani vi lascerà senza fiato: che incanto, mai visto nulla di simile

Altrettanto numerosi, però, sono i Vip che hanno scelto di trascorrere questi giorni in famiglia. A partire da Giulia De Lellis, che è ritornata a Roma, fino a Chiara Ferragni e Fedez, che sono ritornati a Milano per via di alcuni problemi di salute della piccola Vittoria, sono diverse le nostre celebrità che hanno scelto di restare a casa.