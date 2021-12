Dopo 90 giorni per innamorarsi Steven ed Olga sono ancora insieme? Il colpo di scena che non vi sareste mai aspettati: cos’è successo.

Vi state chiedendo se anche in questo caso l’amore ha trionfato? Davvero amatissimo e seguitissimo, 90 giorni per innamorarsi è uno di quei programmi che lascia col fiato sospesi. E che sa appassionare i suoi ammiratori con le sue incredibili storie.

Nel corso di queste tantissime edizioni che si sono alternate in questi anni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere diverse coppie. Ed abbiamo avuto le possibilità di affezionarci alle storie di ciascuno di loro. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di ricordarci di loro: Steven ed Olga! Cosa sappiamo adesso su di loro? Appurato che sono trascorsi anni dal loro primo incontro e dal loro matrimonio, siete curiosi di sapere che fine hanno fatto oggi? In particolare, sono ancora coppia? Ebbene. Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, verrete a sapere di un colpo di scena che non immaginereste mai. Pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

90 giorni per innamorarsi, dopo il programma Steven ed Olga sono ancora una coppia?

Steven ed Olga hanno formato una delle coppie che hanno preso parte a 90 giorni per innamorarsi. Conosciutisi per la prima volta nel programma e decisi a sposarsi proprio all’interno del programma, i due giovanissimi ragazzi hanno saputo catturare l’attenzione in un vero e proprio batter baleno. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto oggi. E, soprattutto, se sono ancora una coppia.

Siete curiosi di sapere che fine hanno fatto? A distanza di anni dalla loro partecipazione a 90 giorni per innamorarsi, siete curiosi di sapere se Steven ed Olga sono ancora una coppia? Forse ne rimarrete sorpresi oppure no, ma dopo il matrimonio le loro vite sono fortemente cambiate. E, sia chiaro, decisamente in meglio. Ad oggi, infatti, non solo sono ancora una coppia, ma sono anche diventati genitori.

Vi sareste mai immaginati un colpo di scena del genere? Tantissimi auguri alla coppia!