Carmen Russo ha rivelato al Gf Vip un retroscena del tutto inaspettato: “Ho falsificato i documenti”.

Il Grande Fratello Vip terminerà il 14 marzo. Anche quest’anno, come l’anno scorso, i concorrenti stanno trascorrendo le festività natalizie all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo il 13 dicembre, avevano la possibilità di decidere se restare o uscire e solo Aldo Montano e Francesca Cipriani hanno abbandonato il gioco.

Carmen Russo che si sta facendo amare per la sua semplicità, ha deciso di restare in casa. Sembrerebbe essere una delle poche concorrenti ad avere legato un po’ con tutti, in maniera diversa. Non la troviamo quasi mai in mezzo a scontri e discussioni, pacata ma sempre giusta lei. Ed è stata proprio la ballerina che, parlando con Soleil si è lasciata andare ad una rivelazione del tutto inaspettata.

Carmen Russo, rivela un ‘retroscena’ particolare al Gf Vip: “Ho falsificato i documenti”

Carmen Russo è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. E’ entrata ad inizio reality. Quando tutti si sono trovati dinanzi ad una scelta, ovvero, dopo il 13 dicembre, avevano la possibilità di scegliere se restare o lasciare il gioco, la showgirl ha deciso di rimanere.

E’ una donna bellissima, semplice ed elegante e con il suo talento, stupisce sempre tutti. Sembrerebbe che, sia una delle poche concorrenti, ad avere instaurato un rapporto pacifico con tutti, senza screzi. Proprio lei, negli ultimi giorni, trovandosi al tavolo con Soleil Sorge, ha svelato un retroscena del tutto inaspettato. Parlando del più e del meno, Carmen ha ricordato un momento passato.

Ha svelato che, a 14 anni ha falsificato i documenti. Ma per quale motivo? E’ stata lei a dire la verità: “A 14 anni ho fatto Miss Italia“, ha detto Carmen e Soleil le ha chiesto se a quell’età si poteva fare: “No, ho falsificato i documenti”, ha confessato la ballerina. Ebbene, sembrerebbe che, come dichiarato dalla concorrente, in passato, per fare Miss Italia, abbia falsificato i documenti. Questo è un retroscena particolare, che nessuno conosceva.