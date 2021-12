GF Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre più vicini: cos’è successo nella notte.

L’ingresso di Alessandro Basciano al Gf Vip ha spezzato l’armonia tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. L’ex tronista si è sempre mostrata molto dubbiosa nei suoi confronti, anche se, nelle ultime settimane, c’era stato un forte avvicinamento. Dopo l’entrata di Basciano qualcosa si è rotto e Gianmaria ha preso una decisione.

Ha scelto di chiudere con lei. Sophie non ha mai nascosto il suo interesse per il nuovo concorrente, e quando l’ha visto, lei e Soleil ci hanno scherzato su. Anche Alessandro, nel video mostrato in cui si presentava, ha citato l’interesse per lei e per la Sorge. Ora, nelle ultime ore, i due sono apparsi sempre più vicini. Il concorrente ha palesato il suo interesse per lei, dicendo che le sta dando tempo, per il suo rapporto con Gianmaria, anche se, Sophie ha detto di sentirsi libera. Ma in questi giorni di festa, tra i due, è accaduto qualcosa del tutto inaspettato.

Gf Vip, Sophie e Alessandro sempre più vicini: cos’è successo nella notte

Anche i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip stanno festeggiando il Natale, tra buon cibo, canti, balli e tanto divertimento. Nelle ultime puntate andate in onda, ci sono stati nuovi ingressi ad animare l’atmosfera.

In particolare, quello di Alessandro Basciano non è passato inosservato, perchè ha colpito qualche concorrente. Sophie ha mostrato un certo interesse e anche Jessica, non lo ha nascosto. Tanto che, tra le due amiche, c’è stata anche una piccola discussione. Ma Alessandro ha dichiarato di provare interesse solo per Sophie e si è tanto avvicinato alla giovane, cercando di farle capire che se non ci prova è perchè sta aspettando, per il suo rapporto con Gianmaria. La Codegoni, dal canto suo, ha detto che si sente libera. Nella notte di Natale, Alessandro e Sophie sono apparsi molto vicini, lui ha tentato più volte di baciarla, fino a quando non sono andati a dormire. Avete visto cos’è successo?

Alessandro è andato a dormire con l’ex tronista, e sono stati vicini tutta la notte, con Federica al loro fianco. Sembrerebbe che tra i due l’interesse sia molto forte e inoltre, Basciano, non ha mai nascosto l’attrazione nei confronti della giovane. Cosa succederà adesso?