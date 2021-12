GF Vip, Katia Ricciarelli s’infuria: “Vergognatevi”, parole durissime

Trambusto al GF Vip, Katia Ricciarelli s’infuria durante la vigilia di Natale: “vergognatevi”, parole durissime.

Il clima natalizio si fa sentire anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, anche se proprio durante la vigilia di Natale, la vippona Katia Ricciarelli s’infuria con un’altra coinquilina. Cosa sarà successo?

Katia Ricciarelli è una donna con una carriera artistica alle spalle veramente strabiliante, e il suo carattere non è da meno. Spesso ci sono state occasioni in cui la Ricciarelli non le ha mandate a dire, arrivando allo scontro con più di una persona all’interno della casa. L’occasione che questa volta ha fatto veramente perdere le staffe alla cantante lirica è stato il rumore di un asciugacapelli in sottofondo, mentre stavano provando i canti natalizi. “Vergonatevi, è una mancanza di rispetto” inveisce la donna, che evidentemente non è abituata a convivere con così tante persone non identiche a lei.

Leggi anche GF Vip, attimi di tensione in cucina: Katia Ricciarelli non ne può più e sbotta, cos’è successo

GF Vip: Katia Ricciarelli s’infuria!

La calma non è una costante all’interno della casa più spiata d’Italia, e ad aggiungere legna sul fuoco ci pensa la ‘nonna’ della casa, Katia Ricciarelli. Il suo carattere non è per niente facile, e a volte risulta scontrosa anche quando non lo vorrebbe essere. Anche il grande distacco generazionale che vede lei rispetto ad altri vipponi è evidente, e spesso provoca dei litigi. Stavolta la ‘vittima’ del nervosismo di Katia Ricciarelli è Lulù Hailé Selassié.

Leggi anche La casa di Katia Ricciarelli vi lascerà a bocca aperta: non l’avevate mai vista?

L’occasione era la prova per i canti natalizi che i concorrenti del GF Vip avrebbero cantato. Ovviamente la Ricciarelli, essendo una cantante con i fiocchi, ha preso in mano la situazione coordinando tutti gli altri. Poco dopo però Katia sente un rumore di sottofondo che la infastidisce, e quando scopre che era Lulù che stava usando l’asciugacapelli sbotta. “Vergonatevi ragazze, ve lo dico di tutto cuore. Per rispetto agli altri e alla sottoscritta, vergognatevi. Abbiamo anche delle motivazioni se vogliamo”. Probabilmente quest’ultima frase si riferisce alle nomination “E io le farò, perché questa è mancanza di rispetto, e io mi sono rotta” conclude spazientita la Ricciarelli.

Leggi anche Gf Vip, Katia Ricciarelli e il messaggio per Pippo Baudo: non è riuscita a trattenersi

Un duro sfogo da parte di Katia Ricciarelli che evidentemente sente molto stretta la convivenza con alcuni coinquilini della casa del Gf Vip.