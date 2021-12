Gf Vip Manila Nazzaro: “Ho un po’ di amarezza”, reazione inaspettata dopo gli auguri della sua famiglia; la concorrente si sfoga e non trattiene le lacrime.

È Natale anche al GF Vip! E, nel corso della giornata di ieri, i concorrenti hanno ricevuto diverse sorpresa da parte dei loro cari: biglietti, regalini e una clip di auguri. Un momento davvero magico, attraverso il quale hanno potuto sentire la vicinanza delle persone che amano, in un giorno speciale come il 25 dicembre. Per Manila Nazzaro, però, non tutto è andato bene.

Al termine dell’apertura dei regali e della visione dei video messaggi per tutti, l’ex Miss Italia si è lasciata andare ad uno sfogo con Miriana Trevisan, durante il quale ammette di essere amareggiata. Scopriamo cosa è successo.

“Ho un po’ di amarezza”: Manila Nazzaro delusa dopo gli auguri di Natale ricevuti al GF Vip

In occasione del Natale, Manila Nazzaro ha ricevuto un video dal suo compagno Lorenzo Amoruso e dai suoi due bambini, Nicolas e Francesco. Insieme ai regalini, ha invece ricevuto un biglietto di buon Natale dalla sua mamma. Un biglietto che, però, conteneva poche parole. Con Miriana, Manila ha espresso la sua amarezza: “Tre parole ogni volta, tre parole criptate. Non ho mai sentito un “continua così” da nessuno”.

La concorrente si aspettava parole di maggiore conforto e spiega come, nel corso di questi messi, nessuno le abbia detto di essere orgoglioso di lei e del suo percorso, neanche il suo compagno Lorenzo. Miriana e Carmen Russo le fanno notare che non tutti sono abituati a fare grandi discorsi in pubblico e che, senza dubbio, sono tutti fieri ed orgogliosi di lei. Ma la Nazzaro sembra davvero dispiaciuta: “Perché sono sempre restii a scrivere qualcosa in più? Ci fosse uno che ha detto ci piaci, nessuno”.

Uno sfogo forte, quello di Manila, che non ha trattenuto le lacrime durante queste parole. Il GF deciderà di farle arrivare una nuova sorpresa per tranquillizzarla? Staremo a vedere!