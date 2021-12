GF vip, Sophie mente a Jessica e rivela l’interesse della principessa ad Alessandro: cosa si son detti in sauna.

L’ingresso di Alessandro Basciano non è passato assolutamente inosservato agli occhi di alcune concorrenti. L’ex corteggiatore di Uomini e donne è entrato con le idee decise e nel video di presentazione ha svelato l’interesse per Sophie e Soleil. Una volta arrivato in casa, ha fatto una sorta di scaletta.

Parlando con Alfonso Signorini, ha detto che la Codegoni gli piace fisicamente, per Soleil ha un’attrazione mentale e ha aggiunto Jessica, dicendo che ha una profonda dolcezza. Ma in questi giorni, si è formato un triangolo che ha visto protagonisti proprio Basciano con Sophie e la principessa. Sembrerebbe che quest’ultima provi un certo interesse per il concorrente, ma anche l’ex tronista, non sembra averlo nascosto. Trovandosi in sauna con Basciano, la Codegoni mentendo alla sua amica, ha confessato tutto.

Leggi anche Gf Vip, Sophie cerca di ballare con Alessandro: la ‘reazione’ del concorrente non è quella sperata

Gf Vip, Sophie mente a Jessica e racconta tutto ad Alessandro: la reazione del concorrente

Sophie e Jessica non hanno nascosto di provare un certo interesse per Alessandro Basciano, il nuovo concorrente del Gf Vip. La Codegoni, però, ha detto che per la sua amica, potrebbe anche mettersi da parte. Parole che, non sembrano aver trovato la realizzazione dei fatti.

Leggi anche GF Vip, colpo di scena tra Alessandro Basciano e Soleil: è accaduto nella notte

Infatti, Sophie, nelle ultime ore, è sempre stata molto vicina a Basciano e anzi, hanno anche dormito insieme. L’ex tronista di Uomini e donne, parlando con la principessa le ha detto che non direbbe mai la verità al concorrente, di questo interesse di Jessica per lui. Ma non è stato proprio così, perchè parlando con Alessandro in sauna ha spifferato tutto.

“Il concetto è che la mia amica viene da me e dice, ti piace Alessandro e dici di no, menti a me, dovevi dirmelo, perchè sai che anche a me piace, questo è il concetto. Io le ho detto che ci può essere un interesse. Però, è normale che, se tu hai un interesse per la mia amica allora io…”, ha detto Sophie e Alessandro, sembrerebbe aver messo in chiaro che, non prova un interesse per Jessica, ma ha solo detto che è una ragazza molto dolce. Il discorso è proseguito con il concorrente che ha detto: “Ti ho detto anche che per rispetto di Gianmaria e tuo, per i vostri tempi… penso che avete bisogno di tempo“, e Sophie ha detto che si sente molto libera.

Dopo queste parole, la Codegoni ha parlato con Jessica, dicendole di non aver confermato nessun interesse, parole che, non coincidono con quanto rivelato ad Alessandro.