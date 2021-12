GF Vip, “Voglio vederti fuori”: baci e abbracci sul divano, è nata una nuova coppia?

Al GF Vip sembra sempre più reale la nascita di una nuova coppia: i due concorrenti ogni giorno più vicini, le parole non lasciano dubbi.

Se la casa del GF Vip 6 in questi giorni è ‘infiammata’ dal triangolo Sophie-Alessandro-Jessica, qualche altro concorrente non resta certo a guardare. E’ sotto gli occhi di tutti l’intesa che esiste ormai da settimane tra altri due inquilini che, a quanto pare, ci riserveranno molti colpi di scena.

Stiamo parlando dell’evidente feeling tra Mirian Trevisan e Biagio D’Anelli che ogni giorno sembra consolidarsi sempre di più. Dopo l’uscita di Nicola Pisu, l’ex stellina di Non è la Rai si è lasciata andare parecchio con Biagio, tornato nella casa di Cinecittà dopo 10 anni dalla sua partecipazione al GF 11.

Entrato in gioco da poche settimane, al momento del suo ingresso D’Anelli risultava fidanzato con Silvana Curcio, un’imprenditrice italiana che vive e lavora in Germania. Eppure, il gieffino sembra sempre più coinvolto dalla Trevisan e lei non sembra essere meno presa, tanto da avergli esternato la sua gelosia per gli atteggiamenti troppo confidenziali con le altre Vippone.

Vediamo allora cos’è successo tra loro nelle ultime ore.

GF Vip, nuova coppia in arrivo? Le parole di Biagio per Miriana spiazzano

Infastidito dalla reazione di Miriana, D’Anelli aveva addirittura detto: “Lascio pubblicamente la mia ragazza e faccio come voglio. Intendo che sono single. Non devo dar conto a te, non devo dar conto a lei, devo dar conto solo a me stesso”.

In realtà però il gieffino sembra essere più che intenzionato a frequentare la coinquilina anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Dopo i vari baci stampo di questi giorni, i due qualche ora fa sul divano si sono detti parole importanti che lasciano intravedere un possibile futuro: “Voglio vederti fuori”, le ha detto Biagio per poi aggiungere: “Ti voglio un bene immenso”.

Inoltre, il concorrente ha alluso alla chiusura con la fidanzata.

Secondo voi cosa sta per accadere? Ci sarà un confronto tra Biagio e l’ex fidanzata?