“Guardate cosa ho ritrovato”: Alex Belli spiazza tutti, le immagini parlano chiaro; cosa ha mostrato l’ex concorrente del GF Vip.

È stato uno dei protagonisti assoluti del GF Vip 6 e, anche se ha lasciato il reality, di lui si continua a parlare sia dentro che fuori la casa. Parliamo di Alex Belli, protagonista della chiacchieratissima amicizia speciale con Soleil Sorge. Abbandonata la casa in seguito a squalifica, l’attore continua a tenersi in contatto coi fan attraverso i social. Ed è proprio lì che, poco fa, ha condiviso qualcosa di spiazzante.

“Guardate cosa ho ritrovato”, scrive Alex su Twitter, mostrando una foto molto eloquente. Scopriamo cosa è successo e di cosa si tratta.

Alex Belli mostra un ricordo della casa che spiazza tutti: “Guardate cosa ho ritrovato”

Alex Belli continua ad essere protagonista del GF Vip anche fuori dalla casa! Sui social, l’attore commenta spesso le vicende dei suoi ex coinquilini, non risparmiando alcune frecciatine, come quella rivolta al nuovo arrivato Alessandro Basciano. E, qualche ora fa, un nuovo tweet di Alex ha infiammato i telespettatori, che commentano live le vicende della casa su Twitter.

L’ex concorrente ha condiviso un ricordo della casa molto particolare, che i fan più affezionati non possono non riconoscere: si tratta del testo di una canzone che Alex aveva scritto per Soleil! Una canzone dal titolo “L’imponderabile” e, come spiega lo stesso Alex, si tratta della prima stesura, buttata giù quando i due erano in sauna. Date un’occhiata:

Cosa si nasconde dietro la condivisione di questo testo? In tanti se lo chiedono. In poco tempo il post è stato invaso dai likes e i commenti dei fan: in molti pensano che, uscito dalla casa, Alex senta molto la mancanza della Sorge e che questi gesti lo dimostrino. I due si confronteranno nuovamente nel corso delle prossime puntate del reality show? Non ci resta che attendere eventuali novità!