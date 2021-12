Ha lavorato ad Amici come ballerino professionista per otto edizioni: com’è la sua vita dopo quasi dieci anni dall’addio al programma?

Lo ricordiamo tutti nei primi anni Duemila come ballerino professionista di Amici con i colleghi Anbeta, Kledi, Leon Cino: che fine ha fatto?

Oltre agli allievi e agli insegnanti che si sono avvicendati ad Amici nel corso di quasi vent’anni, altre figure che hanno sempre costituito un pilastro del programma sono indubbiamente i ballerini professionisti.

Leggi anche——>>>Da Sarabanda ad Amici, è stato un ballerino amatissimo in tv: dopo oltre 10 anni capelli lunghi e barba, che cambiamento!

Coloro che aiutano i professori durante le lezioni e che mostrano le coreografie che dovranno essere eseguite dai ragazzi. Nel corso di due decenni, abbiamo avuto modo di apprezzare il loro talento: alcuni erano ballerini affermati a livello internazionale già prima di approdare al talent di Canale 5, altri sono stati prima allievi della scuola (vedi Anbeta Toromani, Leon Cino ed Elena D’Amario oggi).

Oggi vogliamo riportare alla vostra mente uno dei professionisti che ci hanno incantato con la loro bravura nei primi anni Duemila: parliamo di Jose Perez, danzatore cubano che lavorò ad Amici dalla terza all’undicesima edizione.

Jose Perez oggi: cosa fa e com’è diventato l’ex ballerino professionista di Amici

Dal suo arrivo nel programma condotto da Maria De Filippi, le coreografie di Jose Perez hanno conquistato il pubblico e ancora oggi sono tantissimi i fan che lo seguono tramite social.

Leggi anche——>>>Ricordate la bellissima Maria Zaffino? Cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita

Di origini cubane, lo abbiamo conosciuto nei primi anni Duemila ed oggi è un coreografo di fama internazionale. L’anno scorso, ad ottobre, ha portato in scena Cleopatra al teatro dell’Opera del Cairo registrando il tutto esaurito.

Prima della sua esperienza ad Amici, dove fu voluto da Alessandra Celentano, Jose era già famoso in Europa. Sicuramente la tv è stata per lui un’esperienza molto utile ma oggi si ritiene soddisfatto della sua strada intrapresa: “In tv ho conosciuto nuovi e sorprendenti linguaggi: le contaminazioni con il tango e il ballo latino americano. Ma oggi la mia strada è la coreografia”, ha dichiarato.

Leggi anche——>>>Marianna Scarci, “Le emozioni della mia esperienza ad Amici”: la protagonista della prima edizione si racconta

In questa foto abbastanza recente tratta dal suo profilo Instagram possiamo vedere come Jose si mantenga in forma dopo tutti questi anni. Complimenti!