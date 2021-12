La clinica della pelle, Najib: quello che vedrete vi lascerà impressionati

Alle telecamere de La clinica della pelle, Najib ha raccontato di come sia cambiata la sua vita circa 20 anni prima: resterete davvero impressionati.

Una nuova edizione de La clinica della pelle è iniziata. E le sue nuove puntate continuano ad appassionare milioni e milioni di telespettatori. Concentrato sempre sulle avventure di persone che hanno seri problemi alla loro pelle per cui sono fortemente addolorati, il programma in queste pochissime puntate andate in onda ha già saputo intrattenere tutto il suo pubblico.

Tra le diverse storie che sono state raccontate nel corso di queste prime puntate della terza edizione, vogliamo raccontarvi quella di Najib. Alle telecamere del programma, l’uomo non ha perso occasione di poter dire come la sua vita cambiata esattamente 20 anni prima. Tutto è successo improvvisamente, sia chiaro. Eppure, da quel momento, Naiib ha iniziato a vivere un vero e proprio incubo, che con il passare dei giorni non soltanto l’ha portato a vivere una vita piuttosto ritirata, ma anche completamente diversa dalla sua indole. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo esattamente? Vi diremo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: quando capirete di che cosa parliamo, resterete davvero impressionati.

La clinica della pelle, resterete impressionati dalla storia di Najib: cos’è successo

Circa 20 anni prima della sua partecipazione a La clinica della pelle, Najib ha raccontato di aver visto spuntare dietro la sua spalla un piccolo bozzo. E che questo, col passare del tempo, ha iniziato ad avere delle dimensioni davvero considerevoli. Ad oggi, infatti, il piccolo bozzo è diventato davvero enorme. Ed è per questo motivo che Najib ha ritenuto necessario chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne.

Il bozzo presente sulla spalla di Najib non era altro che un lipoma dalla grosse dimensione. Ed è proprio per questo motivo che la dottoressa Craythorne ha preferito non toglierlo nel suo ambulatorio con una semplice anestesia locale, bensì procedere con quella totale, che lei ovviamente non applica nel suo studio.

L’operazione di rimozione è stato piuttosto lungo – pensate, è durato circa 2 ore – ed ha avuto come un epilogo un risultato davvero strabiliante. A distanza di qualche mese, infatti, Najib è ritornato nello studio della dottoressa Craythorne e non soltanto ha mostrato con orgoglio la cicatrice, ma si è detto più che soddisfatto del risultato ottenuto.