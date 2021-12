Conosciamo tutti Paola Turani, ma avete mai visto suo fratello? C’è un dettaglio che catturerà la vostra attenzione: incredibile.

È la vera e propria regina indiscussa del web, Paola Turani. Affermata influencer e apprezzatissima modella, la splendida bergamasca vanta di un successo davvero impressionante su Instagram. Sarà per la sua incredibile spontaneità, genuinità e semplicità, fatto sta che la Turani gode di un seguito social piuttosto incredibile.

Leggi anche –> Pioggia di critiche per Paola Turani per ciò che ha fatto dopo il parto: “Sempre le donne”

Con circa 2 milione di followers, Paola Turani non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico social. È proprio qui che oltre a condividere tenerissimi scatti in compagnia di suo figlio e della sua famiglia, l’influencer è solita rendere partecipi tutti i suoi sostenitori della sua vita. Qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo raccontato, descritto e mostrato la sua casa in montagna. Se, però, vi chiedessimo se avete mai visto suo fratello, ci sapreste dare una risposta? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che ce li mostra insieme. Ovviamente, ve lo mostreremo immediatamente. Fate attenzione, però: c’è un dettaglio che catturerà immediatamente la vostra attenzione.

Leggi anche –> Pioggia di critiche per Paola Turani per ciò che ha fatto dopo il parto: “Sempre le donne”

Avete mai visto il fratello di Paola Turani? Occhio a quel ‘dettaglio’!

Siete convinti di conoscere ogni cosa su Paola Turani? Bene! Allora vi chiediamo: avete mai visto suo fratello? Se la risposta dovesse essere negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Spulciando con attenzione il profilo Instagram dell’influencer, siamo riusciti a rintracciare un video, tra l’altro dolcissimo, che ce la mostra proprio in sua compagnia! Oltre ad ammirare la loro bellezza, però, i nostro occhi non hanno affatto potuto fare a meno di cadere su un ‘dettaglio’molto particolare e preciso. Scopriamolo!

Leggi anche –> La casa in montagna di Paola Turani vi lascerà senza fiato: che incanto, mai visto nulla di simile

Una cosa è certa: appena vedrete lo scatto che vi riproporremo in basso, resterete davvero sconcertati! Perché? Guardate un po’ qui:

Eccoli qui, Paola Turani e suo fratello! Davvero bellissimi, vero? Siamo certi, però, che anche voi avrete notato un particolare dettaglio! Stiamo parlando, infatti, del colore degli occhi: è praticamente identico! L’avevate notato anche voi, vero?